Salernitana, Lescano accende il derby e si affida...a San Matteo Una stories sui suoi canali social scalda l'attesa per domenica

Una Instagram stories senza troppi enigmi da risolvere: la statua di San Matteo fotografata in primo piano. Simbolo di Salernitaneità, di speranza e di attesa. Facundo Lescano carica la Salernitana verso il derby con la Cavese. Usa i suoi canali social, quelli che in estate avevano raccontato il suo amore per i colori granata cantando uno dei cori celebri della Curva Sud Siberiano direttamente dall'Asia dove stava trascorrando le sue vacanze. Poi il messaggio per spegnere ogni voce di mercato nei giorni finali della finestra estiva. Ora il derby con l Cavese. Agli aquilotti ha fatto già gol al Simonetta Lamberti. Ora vuole il suo secondo squillo consecutivo all'Arechi.