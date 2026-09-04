Salernitana, occhio agli ex: da Fella a Fusco, ecco la truppa degli aquilotti Tra i blufoncè tanti aquilotti a caccia di rivincite. E il club granata può masticare amaro

Un derby speciale. Salernitana-Cavese avrà un sapere per diversi aquilotti. Gli occhi sono puntati sul capitano Giuseppe Fella, numero dieci dei blufoncè. Con quel rimpianto per la Salernitana soltanto sfiorata quando il sogno di una vita sembrava vicino a diventare realtà. Era il settembre 2020 quando la punta sottoscrisse un triennale con la Bersagliera. Le presenze in gare ufficiali però non arriveranno, con l’addio all’Avellino prima dell’esperienza con Palermo, Monopoli e Latina per poi vestire la maglia della Cavese. Fella partirà dalla panchina, a differenza di Francesco Orlando che invece si è confermato il leader tecnico dei metelliani. Gol e assist per la salvezza dello scorso anno premiati con il rinnovo e ora la sfida a quella Salernitana che il trequartista pugliese ha vissuto da protagonista.

Giovani rimpianti

In campo ci saranno anche Gerardo Fusco e Francesco Nunziata, due dei talenti emersi dal settore giovanile della Salernitana e lasciati andare via troppo presto. L’addio di Fusco ha interrotto un legame fortissimo che legava la famiglia dell’ex capitano della Salernitana con i colori della Bersagliera. Dopo l'esordio tra i professionisti sia in A che in B, il ritardo sul rinnovo nella scorsa estate ha spinto Fusco a scegliere la Cavese per misurarsi con continuità nel campionato di serie C, attirando anche le sirene del Cesena. Per Nunziata, giovane e promettente difensore invece il passaggio in B passerà dal rendimento in questo campionato. La Juve Stabia ha strappato un’opzione sul difensore, testimonianza del valore di uno dei tanti ragazzi che hanno chiuso la loro esperienza tra le fila granata.