Salernitana-Cavese, nuove disposizioni dal Gos: via libera per i settori locali Per il settore ospiti divieto per tutti i residenti in Campania

Semaforo verde. A seguito della riunione GOS tenutasi questa mattina ed in ossequio alle prescrizioni delle autorità competenti in materia di ordine pubblico, l’U.S. Salernitana 1919 comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Salernitana-Cavese nei settori locali è da questo momento abilitata per tutti i tifosi, come da iniziale comunicazione, eccezion fatta per i residenti dei comuni di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Per i residenti dei comuni sopra citati ci sarà la possibiltà di acquistare il tagliando esclusivamente se possessori della fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026.

Settore ospiti con limitazioni

Nella nota della Salernitana si aggiunge inoltre che è attiva la prevendita anche per il settore ospiti (prezzo € 10 + € 2,00 prev., capienza settore 500 posti) nei punti vendita autorizzati TicketOne sul territorio nazionale, oltre che online. I biglietti per la il settore ospiti (Curva Nord Inferiore) saranno acquistabili esclusivamente dai residenti al di fuori del territorio regionale della Campania. La prevendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 5 settembre.