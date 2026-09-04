Restyling Arechi e Volpe: c'è l'ok al progetto esecutivo. Attesa sui fondi Passo importante verso il via libera definitivo. Si balla sulle cifre

Disco verde. L’orizzonte è ancora lontano ma ora si vede il traguardo. Il via libera al progetto di restyling degli impianti Arechi-Volpe-Palatulimieri è sempre più vicino. L’Arus ha dato il proprio pollice in su al progetto esecutivo di rifacimento del Volpe, pronto a diventare la casa temporanea della Salernitana in attesa dei lavori all’Arechi. Lo si apprende da una determina firmata dal direttore generale dell’Agenzia regionale Universiadi per lo sport che si sta occupando del maxi progetto da 140 milioni di euro che cambierà il volto della zona orientale e l’offerta infrastrutturale della città nel settore sportivo.

Rebus soldi

Resta il nodo delle risorse economiche necessarie a coprire i costi del maxi investimento avviato dall’Arus, tramite la Regione Campania, di 144 milioni di euro. L’ufficializzazione della copertura economica doveva arrivare dal Cipess alla fine dello scorso mese di luglio ma, almeno al momento, non ci sono documenti che danno il via libera al progetto. Dalla Regione Campania, con tema affrontato in un question time negli scorsi mesi, e dal Comune di Salerno arrivano rassicurazioni.