Unione Club Salernitana si allarga: nasce il "Club Palma Campania granata"

Una nuova realtà nella costellazione del tifo

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Salerno.  

La passione per la Bersagliera travalica i confini del territorio salernitano e arriva addirittura in provincia di Napoli. Lo scorso 1 settembre, infatti, è stata ufficializzata la nascita del Club "Palma Campania Granata", che raccoglie i tifosi della Salernitana residenti nella zona. Il neonato club è presieduto da Gianni Apicella e promette di essere una nuova presenza costante all'Arechi e in trasferta al seguito della Bersagliera.

"Siamo felici per la nascita di questo nuovo club cui vanno i nostri migliori auguri - afferma il presidente dell'UCS Alfonso Pugliese - e siamo certi che oltre a Palma Campania altre realtà, anche lontane da Salerno, sapranno organizzarsi e affiliarsi all'Unione Club Salernitana per poter tutti insieme contribuire alle sorti della nostra amata Salernitana"

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