Salernitana, si ferma Capuano: rebus difesa per la Cavese Una brutta notizia verso il derby. Cosmi immagina un nuovo pacchetto arretrato

Uno stop. Un campanello d'allarme importante. La Salernitana perde il suo leader difensivo. Per il derby con la Cavese, il club granata deve rinunciare a Marco Capuano. Lo stopper si è fermato per un problema muscolare. Nelle prossime ore nuovi esami strumentali per fare il punto della situazione. La speranza dello staff medico è che si tratti di un semplice affaticamento, col calciatore che metterebbe nel mirino la sfida con il Potenza di settimana prossima.

La defezione

Cosmi perde il suo pilastro difensivo. Arrivato con lo status di svincolato, Capuano ha subito preso tra le mani le chiavi del pacchetto arretrato e anche indossato la fascia da capitano. Con la Cavese ora serve rimpiazzarlo. Come? In caso di difesa a tre, toccherà a Celiento agire al centro con Pieraccini e Anastasio ai suoi lati. Altrimenti, in caso di difesa a quattro, resterebbero gli alti due interpreti con Llano come terzino.