De Luca: "Per gli incivili metodo Singapore, venti frustate" Il sindaco di Salerno dichiara guerra agli incivili

"L'unico metodo efficace con questi soggetti è il metodo Singapore", ossia "venti frustate sul groppone". Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca insiste nella crociata contro gli "incivili" e commenta così un nuovo episodio di abbandono illeciti di rifiuti ingombranti nel centro storico. "Abbiamo ripreso di spalle lo stesso imbecille che la scorsa settimana aveva depositato un frigorifero in un vicolo del centro storico. Questa volta è tornato sul luogo del delitto per depositare un asse da stiro. Mi sono ricordato le vicende che riguardavano il processo di risanamento della brucellosi delle bufale nell'area del Casertano. Quando hanno la brucellosi, l'unico sistema è abbatterle. A Singapore, per le infrazioni come questa, per i reati ambientali, per i rifiuti, ma anche nelle scuole, la Polizia Municipale è dotata non di manganelli ma di un nerbo di bue e, adesso, di un frustino di rattan", ha detto De Luca.

"Quando c'è gente che si comporta così ti danno una ventina di frustate sul groppone. Mi dicono che ha un effetto pedagogico davvero straordinario, altro che la Montessori". "Una ventina di frustate fra capo e collo - ha aggiunto - e veramente la gente rinasce, riscopre la buona educazione, il garbo, perfino il rispetto per l'ambiente e i beni pubblici". De Luca ha quindi precisato che si trattava di "una suggestione" legata a "letture antiche", sottolineando: "Ma noi siamo in Occidente, per l'amor di Dio". Nel corso della trasmissione il sindaco ha inoltre illustrato altri interventi effettuati dal Nos, il nuovo reparto della polizia. "Il nostro nucleo di vigili urbani destinati alla sicurezza - ha concluso De Luca - sta lavorando con grande determinazione"