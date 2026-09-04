Emergenza sangue, a Salerno sospese le attività chirurgiche in elezione Appello affinché si intensifichino e si incrementino le sessioni di donazioni

Allarme sangue a livello nazionale. Il Centro Nazionale Sangue ha lanciato un appello urgente per la grave carenza di scorte, con specifica criticità per il gruppo 0+, e con una situazione particolarmente grave nelle regioni Campania, Lazio e Sicilia. Secondo quanto segnalato dal CNS, le scorte sono talmente ridotte che non è più possibile procedere alla compensazione interregionale, in quanto non ci sono quantità sufficienti di sangue neppure nelle altre regioni per far fronte alle carenze.

In seguito alla recente notifica del SIT( Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale), relativa alla criticità in questione, l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, comunica che sono sospese tutte le attività chirurgiche e cliniche in elezione che prevedono un potenziale utilizzo di sangue, garantendo esclusivamente le urgenze e le emergenze.

Si fa quindi appello alla popolazione affinché si intensifichino e si incrementino le sessioni di donazioni presso il Centro Trasfusionale del Ruggi aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12, ed eventualmente anche di domenica per raccolte organizzate da enti ed associazioni che collaborano con l'ospedale. Nei prossimi giorni inoltre, l'AOU Ruggi, divulghera' la data in cui verrà collocato un camper preposto al potenziamento della raccolta sangue.Donare il sangue è un atto sicuro, gratuito e salva la vita. Un gesto di pochi minuti che può garantire la continuità delle cure per centinaia di pazienti.