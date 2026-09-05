Salernitana, altro stop: si ferma anche Djibril Problema fisico per l'ex Picerno che rischia alcune settimane di stop

Nuovo intoppo nella marcia d’avvicinamento in casa Salernitana verso il derby con la Cavese. Nella seduta in programma ieri mattina, la squadra granata ha interrotto la seduta per l’infortunio di Malick Djibril. Il calciatore è stato accompagnato all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per accertamenti dopo aver impattato male col terreno di gioco. Indiscrezioni parlano di una lussazione del gomito che potrebbe tenere lontano l'ex Picerno per almeno tre settimane. Le condizioni sono monitorate dallo staff granata.

Nuovo forfait

Una nuova defezione per Serse Cosmi che ieri ha dovuto anche rinunciare a Marco Capuano. Affaticamento muscolare per l’ex capitano della Ternana con le condizioni del calciatore che saranno rivalutate nelle prossime ore dopo gli esami strumentali effettuati. Forfait con la Cavese e la speranza di riaverlo a disposizione per la sfida con il Potenza. Cosmi s’interroga sulla difesa e pensa anche ad un possibile schieramento a quattro, lanciando subito nella mischia il neo-arrivato Celiento.