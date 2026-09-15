E' di origini salernitane il camionista morto in un incidente sull'autostrada A1 La vittima aveva 44anni: sulla dinamica indaga la Polizia Stradale

È stato un impatto particolarmente violento quello tra un camion frigorifero, il cui conducente è morto, e una bisarca, avvenuto mentre i due mezzi procedevano verso nord sull'Autostrada del Sole tra Attigliano e Orvieto. La vittima, Domenico Di Zeo, ha 44 anni ed è originaria della Campania, in particolare di Teggiano nel Salernitano.

CAUSE ANCORA IN FASE DI ACCERTAMENTO

L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Orvieto.

VIGILI DEL FUOCO ED ESTRAZIONE DALL'ABITACOLO

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Viterbo, con vari mezzi impiegati per estrarre dall'abitacolo il camionista deceduto, oltre al personale di Autostrade per l'Italia e al 118.

TRAFFICO RIPRISTINATO IN ENTRAMBI I SENSI

Nel tratto del tamponamento si viaggia ora in entrambi i sensi di marcia e la coda è in diminuzione dopo un pomeriggio di disagi alla viabilità. Per la comunità valdianese un grave lutto che ha lasciato attoniti conoscenti e familiari del 44enne.