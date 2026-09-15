LIVE - Barletta-Salernitana, segui la diretta testuale del match Al "Puttilli" i granata a caccia del secondo successo consecutivo. Si riparte da D'Ursi-La Gumina

Vincere per dare continuità e rispondere ai risultati del pomeriggio. Barletta-Salernitana è un test importante per la Bersagliera di Serse Cosmi. Nel primo turno infrasettimanale Serse Cosmi conferma lo stesso undici che ha superato il Potenza. Semaforo verde al tandem offensivo composto da D'Ursi e La Gumina. Salernitana che scenderà in campo con la divisa blu, terzo kit di gara. Tutto esaurito nei settori di casa dello stadio Puttilli: sold out Tribuna, Distinti e Curva Nord. 1500 i cuori granata che saranno presenti.

Barletta-Salernitana, le formazioni ufficiali:

Barletta (3-4-2-1): Matosevic; Rossoni, Bizzotto, Marini; Coccia, Franco, Voca, Laringe; Partipilo, Da Silva; Ferrante. Allenatore: Paci.

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Pieraccini, Celiento, Anastasio; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D’Ursi, La Gumina. Allenatore: Cosmi.