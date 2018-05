Concerto in memoria delle vittime della tragedia del 5 maggio I membri dell'orchestra sono tutti medici

Venerdì 25 maggio, alle 19.30, nella Chiesa di San Francesco d'Assisi, in Piazza Municipio, Concerto della “Suddeutscher Arzte - Chor & Arzte – Orchester” (Orchestra e coro dei Medici della Germania Meridionale). Un concerto di rilevanza internazionale, filantropico, organizzato dal Distretto Turistico “Pompei, Monti Lattari, Valle del Sarno”,in collaborazione con l’Ambasciata Tedesca in Italia, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Sarno, l’Asmel, in memoria delle vittime della frana di Sarno del 5 maggio 1998.

I membri dell’orchestra sono tutti medici che operano nei vari settori della Sanità tedesca. Si sono costituiti in orchestra nell’autunno del 2012 sotto la direzione del M° Marius Popp, rappresentando una indubbia e lodevole originalità. Musicisti e coristi raggiungono il ragguardevole numero di 120 orchestrali.

S.B.