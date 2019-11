Il fenomeno della migrazione descritto dal magistrato Alfano Il procuratore ospite a Cava per il quarto incontro della manifestazione "Il viaggio delle idee"

Quarto appuntamento per “Il viaggio delle idee” la manifestazione dedicata alla crescita e al dialogo su temi quali politica, attualità, economia, cultura e società, giunta alla sua terza edizione. Una vera e propria lectio magistralis, un mix di spessore culturale, competenza professionale e sobrietà di linguaggio, quella tenuta dal dottor Rocco Alfano, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Salerno, sul tema della migrazione come fenomeno giuridico sospeso tra diritti e doveri. L’incontro si è tenuto in mattinata presso l’Aula magna del Liceo Classico “Marco Galdi”.

“Che cosa è la migrazione? E’ un fenomeno economico, sociale, culturale, che come tutti gli altri fenomeni della società cercano e devono trovare un momento di sintesi nel diritto, materia che sembra arida e fredda, ma è regola che contiene storia, politica, società, passione, cultura”.

E’ stato questo uno dei passaggi della ricca ed articolata introduzione sul tema della migrazione del dott. Alfano tenuto con i giovani studenti degli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado “De Filippis – Galdi”, “Della Corte – Vanvitelli”, “Filangieri” e Liceo Scientifico “Genoino” di Cava de’ Tirreni.

Dopo aver descritto ed illustrato i vari aspetti e le diverse angolazioni della questione migratoria da un punto di vista prettamente giuridico, senza tuttavia trascurare le molteplici implicazioni culturali, storiche e socio-economiche, il dottor Alfano ha evidenziato come essa sia una problematica complessa che richiede risposte altrettanto complesse, non prestandosi a soluzioni semplicistiche.

Ad intervistare il dottore Alfano sono stati il giornalista professionista Vito Bentivenga ed un pool di giornalisti in erba formato dagli studenti degli istituti metelliani partner della manifestazione: Antonio Senatore (5 AS De Filippis), Maria Pia Di Marino (5 AM Galdi), Matteo Memoli e Mario Bisogno (5 BG e 4° SIA Della Corte-Vanvitelli), Francesco Ascione e Mario Matonti (3 F e 3 A Genoino), infine, Martina Pisapia (5 D Filangieri)