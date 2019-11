Duomo di Amalfi, rinvenute tracce di sepolture medioevali La scoperta è avvenuta durante i lavori di restauro della pavimentazione nel Chiostro del Paradiso

Nuovo ritrovamento al Duomo di Amalfi, rinvenute le originarie tracce di sepolture medioevali durante i lavori di restauro del Chiostro del Paradiso della cattedrale. Gli interventi in atto erano diretti, in particolar modo, al rifacimento della pavimentazione. Data l'eccezionale scoperta si è resa necessaria l'elaborazione di un progetto di scavo per poter portare alla luce quanto emerso, così da valorizzare e documentare i ritrovamenti.



I lavori di restauro erano stati promossi dal Museo Diocesano di Amalfi e sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino nella persona del Funzionario, dott.ssa Lina Sabino.



Per le ulteriori indagini, la Soprintendenza ha coinvolto il DiSPAC dell’Università di Salerno che, con la supervisione della Soprintendenza ABAP di SA e AV, diretta da Francesca Casule, curerà la direzione scientifica dello scavo, affidata alla prof.ssa Chiara Lambert, a partire dal 18 novembre.

Il finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera è stato assunto dalla Ferrarelle S.p.A., la famosa azienda di acque minerali campana che ha manifestato ancora una volta il forte interesse nel voler sostenere il patrimonio culturale del territorio.