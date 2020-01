Unisa: martedì gli studenti incontrano Enrico Vanzina Un incontro per conoscere la grande commedia italiana. Venerdì sarà la volta di Maccio Capatonda

Lo storico sceneggiatore italiano Enrico Vanzina incontra gli studenti dell'Università degli studi di Salerno. E' fissato per martedì 14 Gennaio 2020, alle ore 10.30 l'appuntamento presso l’aula delle Lauree Nicola Cilento. Il primo ospite di "DLiveMedia" sarà proprio Enrico Vanzina, sceneggiatore, produttore cinematografico, giornalista, regista e scrittore italiano.

Gli studenti avranno modo di conoscere la storia della “Grande Commedia all’Italiana”, e di come il cinema di Steno prima e dei Vanzina dopo, ha segnato per decenni la storia sul grande e piccolo schermo. Sarà anche l’occasione per parlare del libro “Mio Fratello Carlo”.

Interverranno all'incontro il professore Domenico Apicella, presidente Adisurc e docente Scienze Giuridiche, Giovanna Truda docente del dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, Virgilio D’Antonio direttore del dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, Roberto Vargiu direttore aristico e organizzativo DLiveMedia.

Mentre il prossimo venerdì 17 Gennaio 2020, ore 14.15, presso l’aula delle Lauree Nicola Cilento, il secondo ospite DLiveMedia sarà Maccio Capatonda, pseudonimo di Marcello Macchia, comico, attore, sceneggiatore, regista e doppiatore italiano.