Dopo 115 giorni riaprono le Grotte di Pertosa-Auletta Tutta la loro bellezza sarà visitabile dal 1 luglio. Ecco come

“È stato un periodo lungo, durante il quale ognuno di noi ha sentito la mancanza della “normalità”, soffrendo per le sorti del nostro Belpaese, ma riflettendo anche sul futuro e sul contributo che ogni essere umano può dare per il miglioramento delle condizioni di vita nel Mondo intero – spiega il Presidente della Fondazione, Francescantonio D’Orilia. Le Grotte di Pertosa-Auletta ripartono dalla passione per il territorio, dall’impegno per salvaguardare l’ambiente ipogeo, ma soprattutto dai sorrisi che ogni visitatore, adulto o ragazzo, ha regalato in questi anni agli operatori!”.

Le Grotte si offrono nuovamente al pubblico nella loro straordinaria unicità, ma con una nuova organizzazione. Verranno effettuati ingressi contingentati ad orari prefissati per 12 persone a visita; la prenotazione diventa obbligatoria e non solo suggerita; la consueta attenzione all’igiene di tutti gli ambienti sarà affiancata dalla sanificazione.

Alcune informazioni pratiche:

- per il mese di luglio gli orari delle visite guidate sono 10.30, 12.00, 15.00 e 16.30 dal martedì al venerdì; 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15 sabato e domenica, mentre il lunedì è chiuso;

- la visita guidata dura 1 ora con il suggestivo viaggio in barca e la passeggiata di circa 1 km attraverso le sale dai nomi fantasiosi o storici;

- sarà necessario prenotare a questo sul sito della Fondazione MIdA oppure telefonando al numero 0975 397037 o scrivendo all’indirizzo prenotazioni@fondazionemida.it ed arrivare 30 minuti prima dell’orario scelto;

- sarà misurata la temperatura all’arrivo;

- sarà necessario indossare la mascherina per tutta la durata della visita e mantenere la distanza di almeno 1 metro.