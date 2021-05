2 giugno monumenti aperti in diversi comuni del Salernitano Nocera Superiore e Inferiore partecipano all'iniziativa "Rinasci Cultura.. Monumenti a porte aperte"

La cultura è pronta a ripartire. In occasione del 2 giugno, giorno in cui si celebra la festa della Repubblica Italiana, diversi musei e monumenti del Salernitano resteranno aperti per permettere a cittadini e turisti di visitare - nel rispetto delle normative antiCovid - le bellezze ed il patrimonio artistico e culturale della provincia.

Lo aveva già annunciato il presidente della provincia Michele Strianese che, quanche giorno fa, aveva sottolineato: "Stiamo vivendo un momento di delicata ripartenza economica e il nostro patrimonio culturale rappresenta un attrattore importante che mettiamo a disposizione del nostro territorio.”

Nell'ottica della ripartenza ecco l'iniziativa “Rinasci Cultura… monumenti a porte aperte” promossa dagli Assessorati alle attività culturali dei Comuni dell’ Agro Nocerino Sarnese e della Valle Metelliana, e condiviso in 12 comuni, che simboleggia la ripartenza delle iniziative tese a promuovere la cultura ed il turismo locale attraverso un messaggio di speranza e cauto ottimismo. Tutti i siti saranno visitabili in maniera gratuita. Anche Nuceria riparte. A Nocera Superiore saranno, infatti, visitabili il Parco Archeologico, Battistero paleocristiano, Teatro ellenistico e Villa de’ Ruggiero. "La vita rinasce dalla conoscenza del proprio territorio." Ha sottolineato il sindaco Giovanni Maria Cuofano.

A prender parte all'iniziativa anche il comune di Nocera Inferiore. Nella giornata dedicata alla Festa della Repubblica, l’ Amministrazione comunale ed il Sindaco garantiranno l’ apertura del Castello del Parco dalle ore 10 alle ore 13. Le visite al Castello del Parco saranno curate dall’ Associazione “Ridiamo vita al castello”.