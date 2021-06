Positano riparte: 100 eventi da giugno a novembre Serata speciale di apertura della rassegna "Vicoli in arte" sabato 5 giugno

Un grande spettacolo per una vera ripartenza nel segno della cultura e dell'arte. Positano sceglie l’emozione come elemento fondamentale di ripresa nel segno di “Vicoli in Arte”, la rassegna di eventi che riempirà letteralmente ogni angolo della cittadina costiera, con arte, cultura, poesia, musica, danza con 100 appuntamenti.

Sabato 5 giugno presso Piazza dei Racconti a partire dalle ore 20, ci sarà “Positano Riparte” una grande kermesse di artisti, musicisti, interpreti di importanza nazionale e internazionale darà il “La” all'estate positanese 2021. Dalla musica pop dei Sud Medina, alle note emozionali del Maestro Simone Martino e della sua band, agli interpreti dei musical italiani più importanti con la compagnia WorkinMusical, passando per la grazia coreutica di Alessandra Sorrentino, per il jazz travolgente del duo Alessandro Florio/Laura Taglialatela e per un magico momento dedicato al Maestro Ennio Morricone con le colonne sonore più belle della storia del cinema, ogni istante della serata rappresenterà una parte dei tantissimi spettacoli che coloreranno i mesi estivi a Positano. Un evento impreziosito da un allestimento speciale e dai giochi di fuoco di Antonella Migliore oltre che ad un set di luci emozionali che sottolineeranno le suggestioni sceniche di ogni momento dello spettacolo. Una grande presentazione articolata su pillole live della rassegna che emozionerà e incuriosirà i cittadini e gli ospiti della Divina.

“Positano decide di ripartire proprio dalla cultura, che tanto ci è mancata in questo lungo periodo di pandemia.” - dichiara il sindaco di Positano, Giuseppe Guida. “Un grande sforzo dell'amministrazione comunale, con la certezza che solo dando spazio all’arte, che è sempre più cibo dell’anima, si possa ricominciare davvero, dando uno slancio essenziale al turismo e all'accoglienza degli ospiti che sceglieranno Positano come meta per le loro vacanze”. In occasione dell'evento verrà anche presentato al pubblico lo spot ufficiale della manifestazione, realizzato da Ario Avecone. Un cortometraggio scritto per Positano, che saprà dare attraverso le immagini e la musica originale composta appositamente per l'occasione il segnale per la ripartenza che tutti attendiamo.

Tante le bellissime voci che prenderanno parte alla serata: i performers di musical Myriam Somma, Antonio Melissa, Valentina Naselli e Nuccia Paolillo, gli attori Antonio Speranza, Paolo Gatti e Diletta Acanfora, che presenteranno la serata con Dario Matrone.

Dalla settimana successiva poi e fino ad inizio novembre, si alterneranno nei vicoli e nelle piazze di Positano spettacoli teatrali, concerti, danza ed eventi itineranti, con la direzione artistica di Giulia Talamo, curatrice della rassegna, per la regia teatrale di Ario Avecone.

La serata di sabato 5 giugno, come ogni altro appuntamento successivo, verrà realizzata in ottemperanza alle normative contro la diffusione del Covid-19.

L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 089/8122535.

La Rassegna

“Vicoli in Arte” è la grande rassegna di eventi che riempirà ogni angolo di Positano con arte, cultura, poesia, musica e danza. Una vasta kermesse di artisti, musicisti, interpreti di importanza nazionale e internazionale che saranno i protagonisti dell’estate in Costiera Amalfitana.

Dalla musica pop-rock, alle note emozionali di un pianoforte, dalle luci soffuse che delineano la sagoma di una ballerina, al suono caldo e naturale di un violoncello, il programma propone 100 serate di eventi, all'insegna della cultura, della ricerca artistica, del teatro e della buona musica. “Vicoli in Arte” è un progetto ideato da Giulia Talamo, che ne svolge anche la direzione artistica, con la regia teatrale degli eventi a cura di Ario Avecone.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Positano che ha reso possibile la fruizione degli eventi in forma gratuita. Un messaggio chiaro di ripartenza e sviluppo del territorio, partendo proprio dalla cultura e dall'arte per tutti, senza alcuna distinzione.

Grazie all'organizzazione del Direttore Artistico Giulia Talamo, “Vicoli in Arte” toccherà sia le frazioni che il centro di Positano, creando sia per i turisti che per i cittadini un percorso emozionale impreziosito dagli allestimenti di luce e suoni curati dal regista Ario Avecone.

Un progetto che mira ad essere non solo un punto di riferimento per l'offerta culturale di Positano, perla della Costiera Amalfitana, ma anche il simbolo di un nuovo modo di fare accoglienza e di essere attrattore e volano per un nuovo turismo culturale.

“Vicoli in Arte” - 100 giorni di eventi a Positano

Dal 5 giugno al 1 Novembre 2021

Tutti gli eventi verranno realizzati in ottemperanza alle attuali disposizioni legislative contro la diffusione del Covid-19.

Il programma

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20,30, tranne specifiche disposizioni.

Tutti gli eventi verranno realizzati in ottemperanza alle normative governative contro la diffusione del Covid-19.

Giugno

5 giugno: Positano Riparte - Serata speciale di anteprima per “Vicoli in Arte”

Serata di apertura della rassegna con inaugurazione ufficiale della manifestazione. Una serata all’insegna dell’arte a 360 gradi, dalla musica tradizionale al pop, dal jazz al teatro musicale, dalla danza a giochi con il fuoco, dove grande protagonista sarà soprattutto Positano, con la proiezione del nuovo spot ufficiale della manifestazione e tante sorprese. Piazza dei Racconti.

6 giugno: Sud Medina Quartetto - Concerto.

Concerto in quartetto dal pop alla musica leggera. Concerto in vari punti del paese con postazioni al Sagrato della Chiesa Madre, alla Piazzetta del Saracino e alla Rotonda (Scala dei Leoni) sulla Spiaggia Grande.

9 giugno: Sud Medina Quartetto - Concerto

Concerto in quartetto dal pop alla musica leggera. Piazza della Chiesa Nuova.

10 giugno: Valentina Naselli Duo Rock Acoustic Night - Concerto

Una grande interprete e una bellezza mediterranea unica. La voce di Valentina Naselli ci farà viaggiare in tutto il mondo, grazie alle note delle più belle ballad rock, riarrangiate per l'occasione in acustico dal grande chitarrista romano Daniele Trissati. Frazione Nocelle.

11 giugno: Tra terra e mare - Spettacolo teatrale/musicale itinerante

Spettacolo itinerante tra luci, tessuti e suoni con attori in costume e musici ispirati dagli antichi racconti della Costiera Amalfitana. Angoli di paradiso trasformati in emozioni e risate, la bellezza che incontra la vita, dove sorridere, piangere e ballare sono elementi di un'unica grande esperienza: quella della vita. Frazione Montepertuso.

23 giugno: That’s Amore! - Spettacolo teatrale/musicale

Una storia originale scritta da Lucio Leone con le più belle musiche della tradizione italiana. Un racconto frizzante in musica dove il casuale incontro tra uno studente americano e una ragazza della Costiera Amalfitana, sarà elemento scatenante di incomprensioni, situazioni surreali e divertentissime, il tutto sotto gli occhi vigili di due improbabili angeli custodi. Con Myriam Somma, Jacopo Siccardi, Antonio Speranza, Antonio Melissa e Nuccia Paolillo. Spiaggia Grande - La Rotonda

24 giugno: I paesaggi interiori di Alice – Primo viaggio - Danza

Un racconto in danza su otto appuntamenti con la grazia ed espressività di Alessandra Sorrentino accompagnata ogni sera da un musicista d'eccezione a sorpresa. Una nuova visione della storia di “Alice nel paese delle meraviglie”. Incontri magici tra luci e colori, dove ogni elemento saprà essere elemento protagonista di emozioni e atmosfere indimenticabili. Via del Saracino

25 giugno: Tra terra e mare - Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Partenza da Piazza dei Mulini.

26 giugno: Amalfi 839AD Musical Epico - Spettacolo teatrale/musicale storico

Scritto e diretto da Ario Avecone è un vero cult del genere musical storico sulla nascita dell'Antica Repubblica Marinara, con più di 700 repliche all'attivo. Undici attori tra combattimenti medievali, musiche epiche e luci emozionali. La storia di un amore contrastato e avversato dal potere sanguinario dei Longobardi di Sicardo. Una versione riadattata per l'occasione che saprà emozionare il pubblico di tutte le età. Sagrato Chiesa Madre

27 giugno: Lacrime d’ammore - Spettacolo teatrale/musicale

Spettacolo tra teatro e musica con le più belle canzoni d'amore napoletane. Con Antonio Speranza e una band d'eccezione. Un viaggio “dantesco” alla ricerca di una vagheggiata Beatrice, tutto condito in stile partenopeo. Tanti personaggi, tanti canti della nostra cultura popolare, per un percorso fatto di risate e lacrime. Liparlati, Piazzetta La Bellina.

30 giugno: Sud Medina Duo - Concerto

Concerto in quartetto, spaziando dal pop alla musica leggera. Passeggiata Nureev

Luglio

3 luglio: Amalfi 839AD Musical Epico - Spettacolo teatrale/musicale storico. Sagrato della Chiesa Madre.

4 luglio: Tra terra e mare - Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Garitta / Punta di barca

7 luglio: Four Notes - Concerto

Un gruppo vocale dall'impasto melodico unico. Un repertorio che spazia dalle indimenticabili canzoni degli anni 30 fino alle hit del momento, tutte riarrangiate in modo originale e particolare per le splendide voci della band. Via Regina Giovanna.

8 luglio: I paesaggi interiori di Alice - Secondo viaggio - Danza. Via Rampa Teglia.

9 luglio: Tra terra e mare - Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Partenza da Spiaggia Grande in riva al mare.

13 luglio: Vou te contar - Concerto

Spettacolo tra teatro e musica con la voce recitante e cantante di Laura Pagliara. Un viaggio in musica nella storia di un amore finito/trovato, raccontato attraverso gli standard bossa più famosi e ricercati. Piazza della Chiesa Nuova.

14 luglio: That’s Amore! - Spettacolo teatrale/musicale. Montepertuso.

15 luglio: Singing Hollywood - Concerto

Le più belle colonne sonore del cinema con un grande cast di interpreti, musiche dal vivo al pianoforte interpretate dal Maestro Simone Martino e la sua band. I momenti indimenticabili delle pellicole più famose in una serata dall'altissimo spessore emotivo. Piazza dei Mulini.

18 luglio: Tra terra e mare - Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Nocelle.

20 luglio: Bruno Bavota - Concerto di pianoforte

Bruno Bavota è tra i più importanti pianisti di innovazione del panorama internazionale, già autore di colonne sonore per serie tv di grandissimo successo come “The Young Pope” e per la Apple. Un viaggio nel suo mondo onirico e magico, con la partecipazione danzante di Alessandra Sorrentino, dove le atmosfere e i ricordi saranno i veri protagonisti. Piazza dei Racconti.

21 luglio: Tra terra e mare. Partenza Bivio Fiume della noce arrivo Piazza della Chiesa Nuova

22 luglio: Valentina Naselli Duo - Mina d’Autore - Concerto

Una grande interprete e una bellezza mediterranea unica. La grande voce di Valentina Naselli ci farà viaggiare sulle note dei grandi successi di Mina, riarrangiati per l’occasione in acustico dal grande chitarrista romano Daniele Trissati. Passeggiata Nureev.

24 luglio: Medea - Spettacolo teatrale

Spettacolo di prosa classica, scritto e interpretato da Laura Pagliara. Il mito di Medea, la sua storia contrastata e rivisitata per l’occasione. Una serata ricca di atmosfere magiche, tra candele e racconti, dove i racconti sapranno intrecciarsi perfettamente con danza e musica. Largo Don Raffaele Talamo.

28 luglio: Sud Medina Duo - Concerto. Via Regina Giovanna.

29 luglio: I paesaggi interiori di Alice - Terzo viaggio - Danza. Piazza Amerigo Vespucci.

30 luglio: That’s Amore! - Spettacolo teatrale/musicale. Piazzetta del Saracino.

31 luglio: Sud Medina Quartet - Concerto. Scala Leoni Spiaggia Grande.

Agosto

1 agosto: Alfina Scorza Trio - Concerto

Una delle più promettenti e valide interpreti della musica autoriale campana e nazionale, presenterà con la sua voce calda e suadente grandissimi successi della nostra tradizione e i brani dei suoi due lavori discografici. Spiaggia Grande - Scala Leoni.

3 agosto: Alessandro Florio Jazz Duo - Concerto

Viaggio nel mondo del Jazz con la chitarra di Alessandro Florio e la voce meravigliosa di Laura Taglialatela. Alessandro Florio è tra giovani chitarristi più apprezzati nel panorama internazionale. Con tre album all'attivo e molteplici collaborazioni nazionali ed internazionali, saprà arricchire la serata con stile e tecnica. Via Positanesi d’America.

4 agosto: Totò e le sue spalle, all'epoca della pandemia - Spettacolo teatrale

Un coppia divertentissima del teatro italiano: Paolo Gatti e Mimmo Ruggiero. Un binomio Roma/Napoli per l'omaggio al più grande di sempre, nella sua Campania, attraverso sketch e momenti musicali di alcune delle scene più famose del grande Totò con le sue spalle storiche. Pietre miliari del cinema italiano che rivivono attraverso lo sguardo di due attori di oggi, che vogliono ricominciare a sognare riportando alla luce momenti indimenticabili del grande attore partenopeo. Piazza della Chiesa Nuova.

5 agosto: Edith Piaf La storia di una voce - Concerto

Musica e Racconti sulla Divina Edith, con la splendida voce di Eleonora Esse e le note di Simone Martino e la sua band. Edith Piaf: una donna che ha cambiato il modo di essere Diva, attraverso la musica ma anche per la sua vita privata. Via Regina Giovanna.

11 agosto: Sud Medina Duo - Concerto. Rampa Teglia.

12 agosto: I paesaggi interiori di Alice - Quarto viaggio - Danza. Via Positanesi d’America.

13 agosto: Tra terra e mare - Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Partenza da Liparlati, Discesa Strada Nazionale.

17 agosto: Bruno Bavota - Concerto di pianoforte. Piazza dei Racconti.

19 agosto: Tra terra e mare - Spettacolo teatrale/musicale. Partenza da Chiesa S.Caterina.

20 agosto: Sud Medina Quartet - Concerto. Nocelle

21 agosto: That’s Amore! - Spettacolo teatrale/musicale. Piazza della Chiesa Nuova

24 agosto: Alessandro Florio Jazz Trio - Concerto. Piazza Amerigo Vespucci

26 agosto: I paesaggi interiori di Alice - Quinto viaggio - Danza. Passeggiata Nureev

27 agosto: Tra terra e mare - Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Partenza Bivio Sponda.

28 agosto: Edith Piaf La storia di una voce - Concerto. Largo Don Raffaele Talamo

29 agosto: Tra terra e mare - Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Spiaggia in riva al mare.

31 agosto: Vou te contar - Concerto teatrale. Piazza Grande La Rotonda.

Settembre

2 settembre: La libertà - Concerto teatrale

Quanto è importante, da sempre, essere liberi? Cosa significa veramente questa espressione, soprattutto oggi? Un recital di poesie e canzoni sul tema della libertà, attraverso brani di Modugno, Gaber, Morricone e i più importanti successi del Festival di Sanremo. La Rotonda

3 settembre: Tra terra e mare - Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Vicolo via del Saracino

5 settembre: Musicals of the World - Concerto

I più grandi successi del musical interpretati da grandi performers, musica dal vivo e un sontuoso corpo di ballo. Da Notre Dame de Paris, a Romeo e Giulietta, passando per i grandi musical internazionali come Phantom of the Opera e Jesus Christ Superstar, senza tralasciare capolavori del cinema musicale come Moulin Rouge e The Greatest Showman, lo spettacolo è un grande viaggio in un genere sempre più amato anche in Italia. Spiaggia Grande

16 settembre Lacrime d’ammore - Concerto teatrale. Montepertuso.

17 settembre: Tra terra e mare - Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Partenza Incanto.

18 settembre: Rebellion Storia di un amore eterno - Spettacolo teatrale/musicale

Scritto da Ario Avecone e Susanna Giordano. Il secondo episodio della saga sulle antiche storie medievali della Costiera Amalfitana. Rebellion è un musical dal grande impatto visivo ed emozionale ambientato nel 1300. Un racconto con dodici attori in costumi d'epoca pieno di magia, fede e misteri, nell’epoca delle grandi divisioni e dei templari. Chiesa Madre.

19 settembre: Tony Speranza e gli ultimi a morire - Concerto teatrale. Via Regina Giovanna

23 settembre: I paesaggi interiori di Alice - Sesto viaggio - Danza. Piazzetta Amerigo Vespucci.

24 settembre: Valentina Naselli Women in Rock - Concerto. Scala Franco Di Franco

Una grande interprete e una bellezza mediterranea unica. La grande voce di Valentina Naselli ci farà viaggiare in tutto il mondo, grazie alle canzoni rock rese famose da grandi donne del passato, una storia musicale al femminile riarrangiata per l'occasione in acustico dal grande chitarrista romano Daniele Trissati. Ore 21,30

25 settembre: Rebellion Storia di un amore eterno - Spettacolo teatrale/musicale. Chiesa Madre.

26 settembre: L'Inferno di Dante - Letture in musica

Letture del Sommo Poeta con due attori d'eccezione: Paolo Gatti e Antonio Speranza, accompagnati dalla musica medievale della Compagnia del Cervo Bianco. Un momento di magia e di alta cultura, dove gli istrionici attori sapranno rendere nel migliori dei modi versi divenuti immortali. Scale Via del Saracino

30 settembre: Tony Speranza e gli ultimi a morire - Concerto teatrale

Scritto e interpretato da Antonio Speranza con una band di quattro elementi sulla grande musica italiana dagli anni 30 agli anni 60, strizzando l'occhio al grande Fred Buscaglione. Una storia di migrazione al contrario, Tony cerca fortuna al Sud Italia partendo dagli States. Con brani indimenticabili di Sinatra, Concato, Gaber, Dorelli e tanti altri. Spiaggia Grande La Rotonda

Ottobre

1 ottobre: Alfina Scorza Trio - Concerto. Piazzetta Amerigo Vespucci.

2 ottobre: Singing Hollywood - Concerto. Piazza dei Mulini

3 ottobre: Il Purgatorio e il Paradiso di Dante - Letture in musica

Letture del Sommo Poeta con due attori d'eccezione: Paolo Gatti e Antonio Speranza, accompagnati dalla musica medievale della Compagnia del Cervo Bianco. Scale Via del Saracino

8 ottobre: Valentina Naselli in Pino Daniele Tribute - Concerto

Una grande interprete e una bellezza mediterranea unica. La grande voce di Valentina Naselli ci farà viaggiare in tutto il mondo, grazie alle canzoni del grande Pino Daniele, riarrangiate per l'occasione in acustico dal grande chitarrista romano Daniele Trissati. Passeggiata Nureev. Ore 21,30

9 ottobre: Sud Medina Duo - Concerto. Via Positanesi d’America.

Novembre

1 novembre: Sud Medina Quartetto - Concerto. Piazza dei Mulini.