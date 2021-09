Paestum e Velia, boom di visite in estate: "La cultura è ripartita" A Paestum +20% rispetto all'anno scorso, Velia registra +79%

Buone notizie per i siti archeologici della provincia di Salerno. L'estate si chiude infatti con numeri in crescita sul fronte turistico sia a Paestum che Velia. Dati alla mano, il sito pestano registra un +20% di visitatori paganti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel solo mese di agosto sono stati emessi 54.570 biglietti (+16% rispetto al 2020). La direzione lavora agli eventi settembrini e intanto esulta per la grande partecipazione al by night previsto nel "Piano di Valorizzazione 2021" del ministero della Cultura con le passeggiate al chiaro di luna e con Pulcinella che ha raccontato la storia di Paestum in rima a grandi e piccini.

Ottimi riscontri anche a Velia, con performances ancora migliori a Velia dove la stagione estiva si è chiusa con un +79,47% rispetto agli scorsi anni, di cui 12.283 biglietti emessi nel solo mese di agosto. Anche qui, soddisfazione per la partecipazione agli eventi ministeriali notturni con le passeggiate al chiaro di luna e con gli eventi "Musica&Parole".