"Memorie di una prof", presentato il libro di Patrizia Sereno Al centro dell'opera l’esperienza di una docente emigrante

Durante una chiacchierata con l’agente letteriario Rosa Gargiulo e gli intermezzi musicali di Gianmaria Salerno è stato presentato alla Mondadori di Nocera Inferiore il libro “Memorie di una prof” di Patrizia Sereno.

L’esperienza di una docente emigrante, su e giù per l’Italia, andata e ritorno. Gli incontri, la malinconia, la gioia di un lavoro che è passione e innamoramento. Un posto nuovo in cui imparare a sentirsi a casa, geograficamente ed affettivamente. Con una terra d’origine che scorre nelle vene insieme al sangue e a cui tornare diversi da quando si era partiti.

La novità editoriale di “78edizioni” è il libro di Patrizia Sereno “Memorie di una prof”. E’ uscito dal cassetto dei sogni ed è diventato realtà grazie all’ingresso di Patrizia, giornalista e docente, nella scuderia di Contrappunto House of Boooks. Direttrice editoriale è Rosa Gargiulo.

È stata Rosa che ha accolto in casa Contrappunto, Patrizia Sereno, nel solco della filosofia che la contraddistingue: sempre dalla parte delle parole e degli autori che bisogno di persone che si prendano cura di loro, del loro “sogno di carta”, trasformandolo in aquilone da far volare in alto e lontano, con passione, determinazione, competenza e professionalità.

78edizioni ha immaginato per “Memorie di una prof” un’intrigante copertina realizzata dall’artista Francesco Rosina. Il libro, poi, si è arricchito di una post fazione di tutto rispetto. A firmarla Mara Aldrighetti che, rispetto a Patrizia, ha fatto il percorso inverso – Nord Sud – sola andata e per scelta.