Al via la VIII edizione SalerNoir Festival: si comincia domani con le scuole Incipit, la prima “fulminante” prova del Concorso Barliario. Ecco le date del Festival

Prende il via con il Concorso Barliario per le Scuole, l’VIII edizione del SalerNoir Festival le notti di Barliario, ideato dall’associazione Porto delle Nebbie, organizzato con la Fondazione Carisal e con il patrocinio del Comune di Salerno, che si svolgerà dall’11 al 17 luglio nel centro storico di Salerno.

Si comincia DOMANI martedì 8 marzo con un incontro sulla piattaforma Zoom, dedicato agli studenti dei licei Tasso, De Sanctis, Da Vinci e Sabatini-Menna, che hanno aderito al bando. L’incontro, che vedrà la partecipazione della direttrice artistica del festival Piera Carlomagno, della responsabile Scuole Pina Masturzo e della responsabile del progetto per la Fondazione Carisal Gabriella Monetta, servirà a preparare i concorrenti alla prima prova. Quest’anno è stata infatti introdotta una novità e nel primo step gli studenti dovranno cimentarsi con l’incipit di un racconto noir. La frase o le frasi che rappresentano l’inizio di un racconto, dovranno avere una lunghezza compresa tra i 100 e i 500 caratteri (spazi compresi) e dovranno pervenire alla Fondazione Carisal entro il 21 marzo.

I 10 migliori incipit saranno valutati e presentati a tutti gli studenti partecipanti al concorso, il 30 marzo, durante il secondo incontro, su piattaforma Zoom.

La seconda fase vedrà lo sviluppo in racconto dei dieci incipit prescelti.

La presentazione e le premiazioni dei tre racconti finalisti e la proclamazione del vincitore avverranno durante un reading nell’ambito dell’ottava edizione del SalerNoir Festival le notti di Barliario. Ai tre racconti finalisti andrà un premio in buoni libro.

Confermata la collaborazione con la Summer School della Luiss, per l’assegnazione di una Borsa di Studio che verrà sorteggiata tra gli studenti delle quattro scuole aderenti al progetto, che parteciperanno ad almeno tre serate del festival.

Da oltre 10 anni la Luiss organizza presso la sede di Viale Romania e la sede di Viale Pola, corsi estivi della durata di cinque giorni – dal lunedì al venerdì - rivolti a studenti delle scuole Superiori.

Ogni estate oltre 1300 studenti si ritrovano in Luiss per acquisire nuove competenze - le cosiddette soft skills - o per chiarirsi le idee sul percorso di studi da intraprendere una volta conseguita la Maturità.

La Writing è aperta a studenti dal primo al penultimo anno delle Superiori e consente di entrare in contatto con il mondo della sceneggiatura e della scrittura cinematografica, con particolare focus sulle serie televisive. I partecipanti apprenderanno come scrivere un soggetto cinematografico, sviluppare una serie tv e si cimenteranno con i programmi di videomaking per la realizzazione di video legati alle serie scritte da loro stessi.

La settimana in cui lo studente vincitore potrà partecipare sarà: - Writing: 29 agosto – 2 settembre.

Nel caso in cui uno studente sia già iscritto a una settimana di Summer School 2022, si procederà con il rimborso dell’iscrizione e la conferma della partecipazione alla settimana di Summer School prescelta in precedenza.