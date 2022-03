Terre dei Longobardi: patto tra Salerno, Capua e Benevento per la storia Incontro tecnico al Comune: si punta a candidare il progetto culturale nel Pnrr

Si è tenuta questo pomeriggio, a palazzo di città, l’assemblea straordinaria dell’Ats (Associazione temporanea di scopo) "Principati e Terre dei Longobardi del Sud" che vede Salerno Ente capofila. .

"L’Ats è nata per rafforzare la coesione e l’identità territoriale, riscoprendo, e meglio valorizzando, la comune eredità culturale longobarda come orgoglio per il proprio passato medievale, nella consapevolezza che alla civiltà longobarda oggi viene riconosciuto unanimemente «il valore di primaria radice della cultura europea» e che tale carattere distintivo rappresenta un valore aggiunto all’identità dei territori", come viene sottolineato in una nota del Comune.

Insieme all'assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, presidente dell’Ats, e ai rappresentanti dei Comuni fondatori Benevento, Capua e Salerno e da quelli associati di Teano e Roccarainola, sono state affrontate svariate tematiche, tra le quali l'inserimento dell'associazione ai fondi Pnrr. Per contribuire a dare un respiro sempre più ampio dell’Ats, si provvederà, infatti, a partecipare a bandi per finanziamenti regionali e nazionali.

"Sono state illustrate dai partecipanti le linee guida e gli obiettivi di programmazione triennale che verranno messe in campo lavorando in sinergia con la Regione Campania; Programma permanente del Consiglio d’Europa Longobard ways across Europe; Sito seriale Unesco L’Italia dei Longobardi (568-774). I luoghi del potere - conclude la nota a margine dell'evento -. Nel corso della riunione è stato anche annunciato un evento nazionale: “568 d.C. Lunedì dell’Angelo...Arrivano i Longobardi” che si terrà il 18 aprile 2022 a Capua e nel comune di Liberi (CE)".