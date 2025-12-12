Sequestrate al porto di Salerno auto rubate in Canada e dirette in Africa L'attività investigativa di Finanza, Agenzia dogane e monopoli e Polizia di frontiera

L’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli Campania 2 - sede di Salerno, l’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno e il comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, in collaborazione con personale della “Royal Canadian Mounted Police” presso l’Ambasciata del Canada in Italia, hanno condotto un’importante attività investigativa che ha portato al sequestro di 10 auto di grossa cilindrata nel porto cittadino.

Il valore dei veicoli è pari a circa mezzo milione di euro. Scoperchiato un traffico illegale di auto rubate in Canada e destinate in Guinea, nel continente africano.

L’operazione è partita da una segnalazione della “Royal Canadian Mounted Police” alla Polizia di Frontiera di Salerno, che ha rintracciato un container contenente tre autovetture rubate in Nord America e dirette in Guinea.

Finanza e Agenzia dogane e monopoli hanno analizzato documenti commerciali di transito e trasporto, passando al setaccio le dichiarazioni d'ingresso delle merci alla dogana.

Ispezionati in tutto 11 container partiti da Montreal con veicoli usati. L'attività interforze, coordinata dalla Procura di Salerno, ha portato al sequestro di 10 veicoli Honda e Toyota, di cui 9 rubate in Canada e sui quali sono stati rilevati numeri di telaio difformi rispetto a quanto dichiarato nella relativa documentazione doganale - e 1 quale carico di copertura di un container ispezionato.

Le autovetture intercettate saranno rimpatriate per la successiva restituzione agli aventi diritto. Sono in corso da parte dagli uffici canadesi attività investigative per individuare gli autori del furto.