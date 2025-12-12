"Luci dalla terra": al complesso San Giovanni la mostra dedicata a Mamma Lucia Il percorso espositivo ideato e organizzato dal duo "Osmotica"

Sarà visitabile fino al prossimo 17 dicembre la mostra “In-Tra-Connessione - Luci dalla terra: noi, Mamma Lucia e…”, allestita al Complesso Monumentale San Giovanni, in corso Umberto I a Cava de’ Tirreni.

Il percorso espositivo è stato ideato e organizzato dal duo OSMOTICA, formato dalle artiste cavesi Annamaria Panariello e Rosanna Di Marino, che introduce il visitatore nei luoghi della donna che si impegnò per dare una sepoltura ai soldati tedeschi caduti nel nostro territorio durante la Seconda Guerra Mondiale.

La mostra, nel presentare la figura di Mamma Lucia, vuole lanciare un messaggio contro ogni forma di violenza, ma anche raccontare come sia possibile costruire un mondo diverso, fondato sulla generosità e sulla dimensione universale dell’amore materno.

Il percorso espositivo è incentrato su “Il Sacrificio”, opera realizzata dalle due artiste e concepita come un polittico che rimanda alle antiche pale di altare per rappresentare l’altare della vita, spesso violentata e sacrificata. L’opera si compone di una parte pittorica, posizionata a terra, e una parte scultorea, collocata alla parete.

«Saper andare oltre i confini della propria famiglia, della propria città, della propria terra significa superare la mediocrità del quotidiano, allargare lo sguardo in orizzonti molto più ampi, amare al di là di ogni limite: questo ha rappresentato l’operato di Mamma Lucia, la donna cavese che ha dato sepoltura a quei soldati tedeschi dispersi su di un suolo straniero, sentendoli intensamente come se fossero propri figli e facendo dell’eroismo materno la sua bandiera di pace e di totale fratellanza», afferma la critica d’arte Gabriella Taddeo. «Cava vuole far rivivere ancora attraverso le due artiste Annamaria Panariello e Rosanna Di Marino questo estremo coraggio, questo sovradimensionarsi della maternità che abbraccia tutti specialmente in questa attualità oscura che non riesce a scorgere nessuna luce nel tunnel delle troppe guerre in atto che azzerano l’infinità dell’amore».

La mostra è stata inaugurata lo scorso dicembre con una performance realizzata dalle due artiste, che hanno indossato i costumi delle stylish moda Carmela e Enza Panariello. La mostra (ingresso gratuito) rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 17 dicembre, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30.