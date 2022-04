Dall'università di Salerno a Scena Teatro: patto per la cultura Quattro stagiste dell'ateneo proseguiranno la loro formazione sul campo

Eva, Claudia, Biancamaria e Assunta le nuove quattro stagiste inviate a Scena Teatro per ultimare il percorso accademico alla scuola del regista Antonello De Rosa. Laureande in “Scienze dello spettacolo e delle produzioni multimediali” ultimeranno la loro formazione sotto lo sguardo vigile del regista De Rosa. Scena Teatro è da sempre considerata un polo formativo teatrale di altissimo livello, la più quotata del meridione, vanta il numero più alto di iscritti.

"“Sono onorato e felice - afferma De Rosa - di poter collaborare con l’Università al fine di poter formare al meraviglioso mondo del teatro. "Una grande opportunità per tutte noi - dice Assunta - perché dopo tanta teoria adesso possiamo toccare con mano, attraverso Antonello De Rosa, tutto ciò che abbiamo appreso dai libri".

Le stagiste faranno un vero e proprio lavoro di affiancamento al regista durante la formazione, nella messa in scena di spettacoli teatrali, nella realizzazione dei personaggi, nella regia e nell’organizzazione di eventi legati al mondo teatrale e della cultura. Un grande valore aggiunto per l’accademia di De Rosa che si posiziona, ancora una volta, in posti di prestigio per ciò che riguarda la formazione teatrale.