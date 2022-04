25 aprile: apertura straordinaria dei "tesori" di Salerno e provincia Musei e strutture fruibili da salernitani e turisti, ecco quali. Morra: "Ripartire dalla cultura"

Sarà un 25 aprile all'insegna della cultura per la provincia di Salerno. Nel giorno in cui si ricorda la liberazione dell'Italia dal fascismo i "tesori" del Salernitano resteranno aperti.

"Una data storica, densa di significato, che mi riporta alla mente una cosa preziosa detta da Antonio Gramsci: cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, i nostri rapporti con gli altri. Conoscere le nostre radici. E quale modo migliore per farlo se non visitando un museo?", ha commentato il sindaco di Pellezzano e assessore provinciale alla cultura, Francesco Morra.

Resteranno quindi aperti il museo archeologico della Lucania di Padula (che accoglierà i visitatori dalle 9 alle 18.45); il Castello di Arechi (dalle 9 alle 17); la pinacoteca provinciale di Salerno (dalle 9 alle 14) e il museo della ceramica di Villa Guariglia (dalle 9 alle 14).

"Da un punto di vista turistico, il week end di Pasqua ha regalato a tutti una boccata di ossigeno e tanta speranza per il futuro. Un ritorno alla normalità di cui c'era oggettivamente bisogno dopo oltre due anni di restrizioni. Sono certo che sarà lo stesso anche per il 25 aprile: ecco perché con il presidente Michele Strianese e Gioia Caiazzo, dirigente del settore Pianificazione strategica e Sistemi museali abbiamo deciso di impegnarci affinché queste strutture potessero essere fruibili da salernitani e turisti, nonostante le difficoltà organizzative che l'ente Provincia vive. Bisogna ripartire dalla cultura. E' necessario e il nostro sforzo sarà sempre teso affinché il patrimonio di cui il territorio gode possa essere valorizzato e diventare volano di crescita", le parole di Morra.