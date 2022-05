"L'esperienza del volo": il nuovo singolo della salernitana Federica Matera La cantautrice vanta già un album e 11 brani

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali “L’esperienza del volo”, il nuovo singolo di Federica Matera, prodotto da Marco Zanoni, che ha curato il mix e il mastering, con l’ausilio del vocal coach Germano Parisi e con la collaborazione, per la prima volta, del chitarrista slide Michele Baldo. Il singolo è il secondo lavoro del concept project annunciato a novembre 2021 con il brano “Sarò per te”.

La cantautrice salernitana, che vanta all’attivo già un album e undici brani, ritorna sulla scena musicale con più consapevolezza e maturità esaltando la sua attitude pop-rock caratterizzata da una ricercatezza nelle sonorità, fresche e innovative.

“L’esperienza del volo”, infatti, presenta un sound moderno dove a farne da padrona è l’immancabile chitarra, sia acustica che elettrica, strumento indispensabile per Federica che in ogni suo brano suona con maestria.

Un brano dal ritmo incalzante il cui ambiente sonoro si presenta molto denso creando un vero e proprio connubio tra sospensioni, violini e arpeggi che riflettono, nel testo, i timori di una generazione e la paura di fallire.

«Conosco tantissime persone che sono rimaste incastrate in quello che volevano gli altri restando così ingabbiati in aspettative non proprie. Soprattutto in questo periodo post pandemia, la frustrazione è la base di un rapporto disfunzionale con noi stessi che ci porta ad approcciare alla quotidianità in modo irrealistico. La nostra mente, infatti, è convinta che le aspettative che hanno gli altri su di noi possano portarci a una vita più felice e completa ma non è affatto così. Il messaggio che voglio lanciare è un vero e proprio monito: nel momento in cui si decide di seguire la propria essenza, ovvero fare un vero e proprio salto nel vuoto, si capisce quanto sia importante direzionare le energie e i desideri verso persone, relazioni e obiettivi che davvero importano».

Un brano trionfante e liberatorio, quindi, che vuole esprimere il coraggio di una rinascita. In un mondo che prova costantemente a imporci chi essere la frase chiave del ritornello “lascio andare il passato, tutte le sue regole, tutti gli echi riflessi da aspettative di me” è una bandiera bianca verso quel conflitto interiore che tutti noi viviamo.

È possibile ascoltare “L’esperienza del volo” anche su tutti i Digital Store: Spotify, Apple Music, Google Play Music, Deezer, Shazam.