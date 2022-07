"Luoghi del cuore", la Madonna del tesoro di San Matteo ai primi posti in Italia Il censimento del Fai: in città un comitato per valorizzare la statua lignea del Duomo

I "Luoghi del Cuore" è una campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del patrimonio, che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare.

La delegazione FAI di Salerno sostiene il comitato cittadino "Amanti della cultura e della spiritualità" che propone la promozione e valorizzazione della Statua lignea della Madonna Immacolata che fa parte del Tesoro di San Matteo nel Duomo di Salerno. Il comitato è composto da Paolo Romano (presidente), Antonio Schiano di Cola, Maria Scotti, Matteo Landi, Lia Persiano, Adele Gatto de Santis, Corradino Pellecchia, Enza Ferrara, Mariella Siano, Giovanni Gagliardi, Loredana Mastromarino, Orsola Carletti, Ennio Capone.

Lo scorso 20 luglio è stata pubblicata la prima classifica temporanea e la statua Madonna Immacolata è risultata al 13° posto della classifica nazionale tra i "Luoghi del Cuore" più apprezzati con 2.449 firme. Il successo dell'XI edizione del censimento dei Luoghi del Cuore è rappresentato dalle oltre 30mila firme che nei primi due mesi dal lancio del censimento sono state raccolte in tutta Italia.

"La grande soddisfazione della delegazione FAI di Salerno è stata quella di vedere un bene così rappresentativo e identitario della cultura e della fede della città di Salerno svettare in breve tempo in una posizione così della classifica nazionale di tutti i beni proposti in Italia - spiegano dall'associazione -. Il merito è dei volontari del FAI Salerno che si stanno impegnando con la loro presenza in Duomo a raccogliere le firme, del comitato "Amanti della cultura e della spiritualità", dell'A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia) sez. di Salerno e di don Michele Pecoraro, parroco del Duomo, che fin da subito ha sostenuto con convinzione questa iniziativa del Fondo per l'Ambiente Italiano".