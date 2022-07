La Biennale d'Arte Contemporanea di Salerno sbarca in Sicilia Primo evento di avvicinamento alla quinta edizione dell'evento culturale

La Biennale d'Arte Contemporanea di Salerno sbarca in Sicilia, nella città di Merì (Provincia di Messina). La mostra "Ikigai – Arte, la ragione di vivere" targata BACS è stata inaugurata sabato 16 luglio all'imbrunire e ha visto la partecipazione delle più alte cariche politiche della città, a partire dal Sindaco Filippo Gervasio Bonansinga e dall'assessore ai Beni Culturali Carmelo Arcoraci e l'assessore alla Cultura di Milazzo. La mostra sarà visitabile fino al 25 luglio, tutti i giorni, dalle 18:00 alle 23:00.

La manifestazione curata dagli organizzatori della BACS, l'architetto Giuseppe Gorga e l'avvocato Olga Marciano, ha aperto i battenti con un bagno di folla: almeno seicento persone presenti all'inaugurazione hanno potuto ammirare 60 opere dal vivo (una diversa per ogni artista) e tante, tantissime altre su schermo, provenienti dall'estero. Decisiva, in questo senso, la collaborazione del colombiano Enrique Londoño Ramírez, che ha lavorato per portare l'arte latinoamericana fino al museo Antiquarium di Merì, almeno in forma digitale. Tra le nazioni rappresentate troviamo Colombia, Argentina, Perù, Cile, Messico, Cuba e Bolivia. Non mancano gli artisti italiani, tra cui spicca il nome di Lorenzo Chinnici, tra i più importanti pittori del Belpaese. Proprio Francesco Chinnici (figlio di Lorenzo e suo manager) ha avuto un ruolo cruciale nell'organizzazione dell'Ikigai, coadiuvando l'attività di Giuseppe Gorga e Olga Marciano sul territorio messinese.

Nella cornice del museo Antquarum, l'inaugurazione è stata condita da performance artistiche e dall'introduzione dell'affermato critico Andrea Italiano: "l'arte è un veicolo di civilizzazione, da non confondere con la civiltà. L'arte e l'investimento nella cultura sono fondamentali: forma l'uomo, lo rimette al centro della scena e gli dice dov'è e dove può andare." Estremamente soddisfatto Giuseppe Gorga che dopo aver ringraziato la Giunta comunale, rimarca quanto questa mostra "abbia avuto un'accoglienza incredibile. Ero in collegamento con l'America Latina qualche minuto fa e sono rimasti senza parole. Inoltre, questo è il primo evento in attesa della Biennale del 2023 e siete ovviamente tutti invitati a Salerno."

La Biennale d'Arte Contemporanea di Salerno presenta la mostra Ikigai con uno sguardo volto già al futuro e con una quinta edizione già in gestazione. Gran parte degli artisti che espongono le loro opere a Merì, infatti, dovrebbero partecipare alla Biennale d'Arte Contemporanea di Salerno che si terrà nel 2023.