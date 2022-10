Montecorice, Festival dello Sviluppo Sostenibile: protagoniste le scuole Migliaia le candidature pervenute all' ASVIS

Si è appena concluso il "Festival dello Sviluppo Sostenibile" che in Italia, in 17 giorni, ha organizzato 980 eventi, per fare spazio ad una nuova generazione di idee. Tra le migliaia di candidature pervenute all' ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) è stata accettata quella della Scuola Secondaria di Primo Grado di Montecorice, plesso dell' Istituto Comprensivo "G. Patroni" di Pollica.



Il progetto

Dopo l'input dato dalla vulcanica Dirigente Scolastica, prof.ssa Daniela Ruffolo, di dipingere artisticamente le porte della Scuola Secondaria, le professoresse Antonietta Lembo e Patrizia Spinelli hanno elaborato il progetto "Porte aperte sul mondo" che prevedono di dipingere alcuni target dell'Agenda 2030 sulle porte delle aule scolastiche. Tra i temi scelti: parità di genere, energia rinnovabile, povertà, fame e flora e fauna acquatica. Le due docenti Lembo e Spinelli, in questo progetto molto impegnativo, che diventerà anche un'UDA (unità di apprendimento interdisciplinare), hanno coinvolto tutti gli alunni e i colleghi, in particolar modo la docente di arte, Teresa Amendola, il docente di tecnologia, Ruggiero Malandrino, e le professoresse di inglese e francese, Lucia Cammarota e Barbara Rossi, e prevedono di dipingere tutte le porte nei prossimi mesi. Due porte, quelle che rappresentano i target della parità di genere e dell'energia pulita, sono già state completate, in occasione del Festival, da alunni e docenti della Scuola Secondaria di Montecorice. Inoltre, sono stati prodotti tre video in lingua italiana, francese ed inglese, per illustrare le attività svolte dagli alunni.

L'impegno

Il lavoro è stato possibile effettuarlo grazie al beneplacito della dirigente Ruffolo, all'interessamento del consigliere di maggioranza Luigi Margarucci, delegato Scuola e Cultura, Commercio ed Edilizia Scolastica, Associazionismo e Spettacolo, e al contributo del Comune di Montecorice.

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che s'è svolto in Italia e in 16 Paesi in tutto il mondo, dal 4 al 20 ottobre, ha voluto diffondere la sostenibilità e l'Agenda 2030 e si confronterà, nei prossimi giorni, col nuovo Governo, per riflettere su ambiente e sviluppo sostenibile.