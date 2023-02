Ad Agropoli nasce una nuova realtà sul territorio: l’associazione Aps Testene Obiettivo organizzare manifestazioni ed eventi di promozione

Formata da tutte personalità che negli anni hanno militato nei campi dell’associazionismo e con l’obiettivo di organizzare manifestazioni ed eventi tesi a promuovere il territorio cilentano e le sue peculiarità storiche e culturali è nata l’Aps Testene, nel territorio comunale di Agropoli.

I fondatori

A presiedere il tavolo di idee è stata nominata Annalisa Siano, pronta dopo anni di esperienza nel terzo settore a dare il suo contributo nello sviluppo della sua amata terra d’origine, attraverso la comunicazione e la progettazione. Lo farà insieme al vicepresidente Vanessa Pellecchia, figura valida che nella realizzazione pregressa di eventi in città ha mostrato doti spiccate nella logistica e gestione. Segretario d’eccellenza, la veterana Maria Teresa Serrapede a tutti nota in paese per la creazione di scenografie spettacolari. Con loro in questa nuova avventura Antonio Isanto, esperto del rintaglio in legno e la rinomata costumista agropolese Armida Cammerota. Tra i soci fondatori anche la giovane Erika D’Angelo, che presterà le sue strategie d’avanguardia al resto del gruppo ed i due pilastri e punti di riferimento Michele Nappi e Tommaso Morinelli.

Le parole della presidente



«Tra gli obiettivi prioritari dell’Associazione Testene c’è senz’altro quello di promuovere il più possibile il nostro territorio. Lo faremo mettendo in campo l’esperienza maturata in questi anni, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione, primo fra tutti: la fantasia! La nostra è una terra ricca di tradizioni, cultura, bellezza e tutto quello che possiamo fare per incrementare il suo sviluppo è esaltarne le sue peculiarità attraverso l’organizzazione di iniziative volte all’aggregazione e all’inclusione di tutti … siamo pronti a fare rete!».