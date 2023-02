A Eboli la mostra di Arti Visive Signum - Lasciare il segno La personale di Gaia Marandino nelle sale del Moa

Una esposizione artistica unica ed originale. Quadri, tele, qualche foto. Lavori pensati, immaginati, ideati, progettati e sapientemente realizzati.

Dalla passione per il bello, per le forme, per i colori e per l’arte intesa nel senso più nobile del termine nasce Signum - Lasciare il segno, la Personale di Gaia Marandino, che sarà ospitata nelle accoglienti sale del MOA - Museum of Operation Avalanche, fiore all’occhiello della Città di Eboli e del Mezzogiorno d’Italia.

L’allestimento artistico consta di circa venti opere in esposizione realizzate con la tecnica della pittura a olio che attraverso il sapiente gioco delle forme e dei colori, connubio perfetto che intreccia ed esalta le forme e rende i particolari realistici, saprà calamitare l’attenzione del visitatore. In mostra anche alcune fotografie, immagini che fermano il tempo e i colori e le luci.

La cerimonia di inaugurazione di Signum – Lasciare il segno è fissata per mercoledì 1 marzo, ore 20.00. La mostra di arti visive, che vanta il patrocinio morale del Comune di Eboli e il supporto di Monochrome Art, Mo’ Art - Circolo Culturale e Ricreativo, Sophis Associazione, sarà ad ingresso gratuito e visitabile fino a domenica 5 marzo, osservando gli orari museali.



Gaia Marandino



Gaia Marandino, al quinto anno di studi presso il Liceo Scientifico “Antonio Gallotta” di Eboli, ha iniziato a frequentare il corso di discipline artistiche nel 2016, all’età di 11 anni, frequentando la scuola d’arte dell’Associazione Artistico Culturale dell’Artigianato SitiArte, presieduta dalla Maestra d’arte Maria Astone, presente e operante sul territorio ebolitano da oltre venti anni.

Gaia mostra da subito una grande attenzione ai dettagli curando ogni minimo particolare nella forma e nel colore. Le sue opere si rifanno ad artisti contemporanei come Roberto Ferri e Serge Marshennikov. Spesso usa prendere ispirazione da foto sapientemente scelte per rappresentare il proprio stato d’animo. L’immagine come linguaggio con cui comunicare. Grazie alla sua passione e dedizione, in soli sette anni di studio, ha raggiunto un’ottima padronanza della tecnica pittorica.

Dal 2016 con le sue opere Gaia prende parte a numerose mostre collettive organizzate da SitiArte, Associazione Artistico Culturale dell’Artigianato, anche alla presenza del critico d’arte Vittorio Sgarbi.