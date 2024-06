Fondazione Ravello, De Luca: "Vlad scelta di qualità" "Ci è sembrata la cosa più giusta"

"Abbiamo fatto una scelta di grande qualità ed essenzialmente una scelta tecnico-professionale. Ci è sembrata la cosa più giusta. Si tratta di una persona di grandissimo prestigio, di grande qualità professionale". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha commentato la nomina di Alessio Vlad come nuovo presidente della Fondazione Ravello, a margine dell'inaugurazione, questo pomeriggio, del Centro oculistico sociale realizzato dalla sezione di Salerno dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti. "Quest'anno come sapete - ha aggiunto il governatore - a causa del ritardo impensabile nell'erogazione dei fondi di coesione, la Regione Campania ha avuto qualche difficoltà a finanziare una serie di eventi culturali.

Abbiamo anticipato con i fondi di bilancio il sostegno al festival di Giffoni che ci sembrava di particolare significato, un evento di carattere internazionale che coinvolge migliaia di bambini e bambine e le loro famiglie. Mi sembrava un delitto non consentire la celebrazione quest'anno. Daremo una mano, ovviamente, al festival della letteratura di Salerno che è diventato un evento importante, non vi parlo dei contributi che diamo al Comune di Salerno altrimenti facciamo notte ma tutto quello che facciamo qui è fondamentalmente finanziato dalla Regione, dalla programmazione del teatro Verdi alle Luci d'artista, a tutti gli altri eventi che conoscete. Appena sblocchiamo questo accordo di coesione, avremo la possibilità di dare una mano anche ad una serie di richieste che ci sono pervenute dal mondo cattolico, in particolare a Salerno abbiamo da fare un intervento importante di quasi 10 milioni di euro per il consolidamento del campanile e del Duomo di Salerno, privo di manutenzioni straordinarie da decenni".