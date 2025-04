Salerno, domani nuovo sbarco: in arrivo 108 migranti A bordo anche una donna incinta

Attraccherà alle 10.30 di domani nel porto di Salerno la Aita Mari, nave che ha tratto in salvo 108 migranti nelle acque del mediterraneo. Questa mattina in Prefettura a Salerno si è svolta una riunione per definire la macchina operativa.

I migranti provengono da Eritrea, Etiopia, Pakistan, Sudan, Egitto, Togo, Guinea, Camerun, Nigeria, Ghana; dieci sono donne adulte (una è incinta), 78 uomini adulti, un nucleo familiare composto da madre, padre e quattro figli di età inferiore ai 12 anni, cinque minori non accompagnati e sei nuclei familiari composti da adulti e due minori.

“Quello dell'accoglienza è un tema che ci dovrebbe permettere di poter agire prima, durante e dopo. In realtà, le scelte a livello governativo non ci permettono più di operare in questa direzione”, ha detto l’assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto. “Salerno città dell'accoglienza, in realtà, diventa Salerno gestione di una emergenza rispetto alla quale siamo sempre bravi e quindi garantiremo la massima tutela a tutti, a cominciare dai minori che in questo sbarco sono pochi”.