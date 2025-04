Salerno, urne aperte in Provincia: sfida Napoli-Rinaldi per la presidenza Amministratori chiamati al voto per eleggere il successore di Franco Alfieri

La Provincia di Salerno si appresta ad eleggere la sua nuova guida. Dopo l'uscita di scena del dimissionario Franco Alfieri per via delle inchieste giudiziarie che lo vedono coinvolto, oggi urne aperte fino alle 20 a Palazzo Sant'Agostino per la scelta del presiden. La sfida vede in campo per il centrosinistra il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e per il centrodestra la fascia tricolore di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi. L'auspicio degli amministratori salernitani è che, a prescindere da chi vincerà, l'Ente possa tornare ad avere una guida forte e solida. Il voto, trattandosi di elezioni di secondo livello, è riservato soltanto ai sindaci e agli amministratori dei 158 comuni della provincia di Salerno. In serata è atteso il verdetto e la proclamazione del nuovo presidente che guiderà Palazzo Sant'Agostino.