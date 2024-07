Salerno, nasce la fondazione intitolata al pittore Alfonso Grassi Allievo di De Chirico, artista capace di attingere alla tradizione classica in chiave moderna

Il celebre pittore Alfonso Grassi, ha una sua Fondazione, istituita a Salerno per celebrare l'arte senza tempo, i lavori universalmente apprezzati, l'unicità e l'impegno, di un interprete dall'animo nobile e dal tocco originale ed elegante. La presentazione ufficiale della Fondazione 'Alfonso Grassi', si è svolta ieri presso il salone di rappresentanza Bottiglieri, di Palazzo Sant'Agostino, sede della Provincia di Salerno, alla presenza di Istituzioni, estimatori, e della figlia del pittore, la professoressa Raffaella Grassi che ha fortemente voluto realizzare ed interpretare un desiderio del suo amato padre.

"Abbiamo voluto continuare il suo discorso artistico e di solidarietà, dichiara infatti, iniziato anni fa con la creazione dell'Accademia Internazionale d'arte, cultura e società 'Alfonso Grassi', e dopo molte tribolazioni e in seguito a nuove e più agevoli disposizioni in materia, abbiamo finalmente dato vita ad una Fondazione che si vanta di avere al suo interno soci fondatori permanenti di altissimo profilo come il presidente della Provincia di Salerno, Francesco Alfieri, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, il presidente della Provincia di Avellino, Buonopane Rizieri, il sindaco di Solofra Nicola Moretti, il presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, Giovanni D'Angelo. Mio padre teneva tantissimo a questo progetto - spiega la professoressa Grassi - che prima d'ora però, è stato irrealizzabile, ma la nascita di questa Fondazione che ha finalità artistiche, sociali, culturali e di solidarietà, dimostra che bisogna saper attendere i tempi giusti e consoni, senza rinunciare agli obiettivi. Spero, conclude, di riuscire ad intraprendere, attraverso l'arte coinvolgente ed avvolgente di mio padre, un percorso lineare ed attraente, aperto soprattutto ai giovani, affinché le loro energie restino ancorate al nostro terroritorio".

In tanti, hanno apprezzato ed apprezzano l'arte del maestro Alfonso Grassi, (Solofra 1918-Salerno 2002), allievo prediletto di Giorgio De Chirico, artista dall'interpretazione originale, che attingeva dalla migliore tradizione classica, rivisitata con elementi moderni, che traevano ispirazione dall'osservazione attenta e diretta delle figure e della natura. L'artista, nelle sue opere, eternizzava i volti, conferendo loro semplicita', autenticità, e quel valore aggiunto che soltanto i grandi interpreti riescono a captare.

Molte opere di Alfonso Grassi, sono esposte all'interno di siti prestigiosi come i Musei Vaticani, gli Uffizi a Firenze, il Senato della Repubblica, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, e a Palazzo Sant'Agostino, sede della Provincia di Salerno, città che ha sempre portato nel cuore e che ha saputo ricambiare il suo consolidato ed immutato affetto.