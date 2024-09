Il tenore in divisa Damiano Lanzalotti "sogna" Casa Sanremo L'agente ha partecipato alle selezioni attirando le attenzioni della commissione

Damiano Lanzalotti, il tenore in divisa, continua a stupire con le sue performance musicali. L'agente battipagliese, noto per le sue doti canore, è stato protagonista a Sordina, in occasione del Livebox per Casa Sanremo 2025. Si tratta di una vetrina dedicata a talenti canori, propedeutica alla partecipazione alla prossima edizione di Casa Sanremo. Presentato da Benny Ronca e Rossella Graziuso con il nome d'arte di Damy, Lanzalotti è stato particolarmente apprezzanto nelle due serate. La performance canora si è aperta con l'interpretazione di “Are you lonesome tonight” di Elvis Presley, seguita da un omaggio a Peppino di Capri con "E mo e mo”.

Nella seconda serata Lanzalotti ha interpretato la mitica canzone di Elvis Presley “Can't help falling in love”m salutando il pubblico con un brano di Colapesce Dimartino.

Doti canore che non sono passate inosservate alla commissione del Livebox Casa Sanremo 2025 - presieduta dal direttore artistico Ciro Barbato – che, in vista della manifestazione, potrebbe puntare anche sul talento del tenore in divisa.