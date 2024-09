Giornate Europee del Patrimonio: aperture straordinarie il 28 e 29 settembre Visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali

Sabato 28 e domenica 29 settembre, tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.

Nelle due giornate, visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema “Patrimonio in cammino”.

Anche quest’anno la SABAP di Salerno e Avellino aderisce all’iniziativa con il seguente programma di eventi ed aperture straordinarie:



SALERNO

• Apertura del Complesso Monumentale di San Pietro a Corte

Sabato 28 settembre: 10.00-18.30; apertura serale 18.30-21.30

Domenica 29 settembre: 10.00-19.30



• La via dell’acqua. Il cammino della Cultura

Inedita camminata, a cura del CTG Comitato provinciale di Salerno, alla scoperta di alcuni dei siti del patrimonio culturale antico e contemporaneo della città: Chiesa di Santa Maria dei Greci, Cotoniere dell'Irno, Palazzina Liberty, Stazione Ferroviaria di Fratte, Area archeologica di Fratte, Chiesa di San Giovanni Battista in Pastorano.

Programma

Sabato 28/09

h. 9.00 Partenza da Santa Maria dei Greci (durata 2 ore);

h. 19.30 Concerto del Trio Tomodachi presso S. Maria dei Greci.

Domenica 29 /09

h. 9.00 Partenza da San Giovanni Battista in Pastorano (durata 3 ore);

h. 19.30 Reading di Casa della Poesia presso S. Maria dei Greci.

Per info: comunicazionectgsalerno@gmail.com



AVELLINO

• Apertura del Carcere Borbonico di Avellino

Sabato 28 settembre: 09.00-13.00

Domenica 29 settembre: 09.00-13.00

Durante la mattinata sarà possibile visitare, accompagnati da una guida, il complesso monumentale ed il caratteristico giardino degli odori.



AVELLA (AV)

Sabato 28 e domenica 29 settembre

• Apertura del MIA - Museo Immersivo Archeologico di Avella: ore 09.00-13.00.

• Apertura dell'area archeologica della necropoli monumentale di Avella: ore 09.00-13.00.



MIRABELLA ECLANO (AV)

• Parco archeologico di Aeclanum

In cammino sull’Appia

Domenica 29 settembre, dopo la visita guidata (durata 90 minuti), con partenza prevista alle ore 10.30, al Parco archeologico dell'antica Aeclanum a cura della Direzione Regionale Musei della Campania, sarà possibile visitare, grazie alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, un eccezionale contesto archeologico collocato immediatamente all'esterno delle mura della città antica. Si tratta di un segmento della via Appia, il più lungo e meglio conservato dell'Irpinia, messo in luce nel 2020 grazie alle indagini della SABAP SA-AV. La via basolata, dopo aver attraversato diagonalmente la città, usciva in questo punto dalla porta di nord-est per proseguire in direzione della Puglia. Lo scavo ha consentito di documentare l'eccezionale continuità di vita della Regina Viarum, la strada consolare che nel luglio di quest'anno ha fatto il suo ingresso nella lista dei beni Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.