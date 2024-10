Si alza il sipario sul Premio internazionale "Cilento Poesia" Decima edizione per la manifestazione dedicata agli artisti italiani e mondiali

E’ stato presentato questa mattina, a Palazzo Ruggi D'Aragona, nella Sala Mario A. De Cunzo, a Salerno, l’edizione 2024 del Premio Internazionale Cilento Poesia. Alla presentazione sono intervenuti Raffaella Bonaudo, Soprintendente ABAP di Salerno e Avellino; Menotti Lerro (poeta e scrittore, direttore artistico del Premio), Rosa Maria Vitola (Funzionaria della SABAP di Salerno e Avellino, responsabile del progetto Cilento International Poetry Prize), Ermanno Guerra (consulente alla cultura del sindaco di Salerno) e le professoresse Stefania Zuliani e Aurora Egidio, componenti della commissione del Premio Internazionale Cilento Poesia.

Il premio, giunto alla sua decima edizione, è un riconoscimento conferito ai maggiori poeti, scrittori e artisti presenti nel panorama italiano e mondiale contemporaneo. Organizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino in collaborazione e con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Salerno, della Provincia di Salerno, dell’Ente Parco Cilento e Vallo di Diano, dell’Università degli Studi di Salerno - DISPS, DIPSUM, DISPAC, del Comune di Salento Cilento, del Comune di Roccadaspide, del Centro Contemporaneo delle Arti, della Fondazione della Comunità Salernitana, dell’Associazione Uni in Strada di Salerno e del Teatro Pubblico Campano, vedrà il suo culmine nella serata del 10 ottobre, alle ore 19.30, alla Sala Teatro Pasolini di Salerno, dove, con la conduzione di Vittoriana Abate - giornalista e conduttrice Rai - saranno consegnati i riconoscimenti.

“Il Premio Cilento Poesia è un’occasione di promozione per l’intero territorio e, se possibile, per tutta la Provincia di Salerno. Una possibilità di apertura culturale che il Ministero della Cultura ha promosso con liberalità, nella convinzione che l’identità culturale, così forte in questo territorio, possa autonomamente e orgogliosamente confrontarsi e riconoscersi nel panorama intellettuale internazionale”, le parole della soprintendente Bonaudo.

Il Premio Cilento Poesia, che nasce come Premio Nazionale nel 2017 a Salento, tipico borgo cilentano, da un’idea di Menotti Lerro, e che fin dalla prima edizione si è distinto per l’altissimo prestigio dei poeti premiati, è riuscito a imporsi nel panorama internazionale anche grazie al lavoro sinergico con la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino. Il Premio Cilento rappresenta il fiore all’occhiello del Movimento letterario-artistico-filosofico e culturale dell’Empatismo sorto nell’innovativa Piramide Culturale del Cilento (con 25 nuovi paesi di alta cultura aderenti) che è il suo epicentro, la sua casa.

Menotti Lerro ha aggiunto: “Voglio semplicemente ringraziare la Soprintendenza di Salerno e Avellino e il Ministero della Cultura, dunque la dottoressa Raffaella Bonaudo e la dott.ssa Rosa Maria Vitola, la Commissione del Premio e l’agenzia Wave Tribe che ci ha seguiti. Il Premio Internazionale Cilento Poesia credo sia diventato uno dei più prestigiosi a livello internazionale. È un traguardo storico del Cilento, della Provincia di Salerno, dell’Italia. Grazie di cuore a tutti”.

Dal 2022 il Progetto Premio Internazionale Cilento Poesia ha una svolta internazionale grazie al finanziamento del Ministero della Cultura / Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio a favore della Soprintendenza, a valere sul Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero.

Per Rosa Maria Vitola “il Progetto Cilento Poesia è un progetto ampio che favorisce e promuove iniziative, tra cui il Cilento International Poetry Prize, tese a promuovere e a rafforzare la consapevolezza del valore della lingua e della cultura italiana e cilentana in Italia e nel mondo”.

A decretare i vincitori della decima edizione del Premio Internazionale Cilento Poesia è stata una commissione di esperti presieduta dal direttore artistico Menotti Lerro e composta da Katia Ballacchino, Mariagrazia Barone, Mauro Alfo Borella, Aurora Egidio, Rosa Giulio, Maria Tommasa Granese, Wilma Leone, Antonello Pelliccia, Leandro Ventura, Rosa Maria Vitola, Stefania Zuliani.

I riconoscimenti, che sono stati realizzati dai maestri ceramisti Lucio Liguori e Alessandro Mautone, saranno consegnati al poeta Enrico Testa - Premio per la Poesia, a Jon Fosse scrittore e drammaturgo norvegese, vincitore del NOBEL per la letteratura nel 2023, e a Melania G. Mazzucco scrittrice e drammaturga - Premio per la Narrativa, al musicista Lino Vairetti - Premio per la Musica, all’artista Giulia Napoleone - Premio per l’Arte, all’attrice Laura Curino - Premio per il Teatro. Ospiti della serata l’attore Renato De Rienzo, il pianista Carmine Padula e il violinista Eduardo Caiazza.

L’ingresso alla serata è gratuito, fino ad esaurimento posti.