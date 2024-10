Legalità e tutela dell'ambiente, al via la V edizione del premio Angelo Vassallo Iniziativa rivolta alle scuole per tenere vivo il ricordo del "Sindaco pescatore"

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore in collaborazione con l'associazione Battiti di pesca lancia la quinta edizione del concorso nazionale "Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore" rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie di tutta Italia. Le scuole interessate potranno iscriversi entro il 10 novembre 2024 e inviare i loro elaborati entro il 15 febbraio 2025. Il concorso vuole stimolare nei giovani una riflessione su tematiche fondamentali quali la legalità e il rispetto per l'ambiente attraverso il tema “Legalità ed ambiente sono due cardini sui quali costruire una nuova società ed una nuova economia” che si ispira alle parole di Angelo Vassallo sindaco di Pollica brutalmente assassinato il 5 settembre 2010 per il suo impegno a favore della tutela ambientale e contro la criminalità organizzata. Noto come “Il Sindaco Pescatore” Vassallo ha dedicato la sua vita alla difesa del territorio opponendosi alla cementificazione selvaggia e alla speculazione edilizia promuovendo uno sviluppo sostenibile e contrastando ogni forma di illegalità, dalla corruzione al narcotraffico.

“Il progetto si pone come obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza tutta ad una riflessione critica e propositiva sull’operato di un uomo dello Stato che ha dato un contributo concreto alla diffusione dei principi di cittadinanza democratica per il benessere della comunità e dello Stato", afferma il presidente della "Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore", Dario Vassallo. "Mantenere vivo il sogno di Angelo Vassallo, un sogno intriso di giustizia e valori civili, è per noi un dovere fondamentale per preservare il nostro futuro. Invitiamo tutte le scuole a partecipare attivamente a questa iniziativa, contribuendo così a mantenere viva la fiamma dei principi di giustizia, cittadinanza e sostenibilità. La creatività e l’ingegno degli studenti saranno i testimoni tangibili di un impegno condiviso per un futuro migliore”.

Il concorso si propone di mantenere vivo il ricordo della straordinaria figura morale e civica del Sindaco Pescatore, trasmettendo ai giovani i valori di onestà, trasparenza e impegno civile che hanno ispirato la sua azione amministrativa. Gli studenti partecipanti saranno chiamati a produrre elaborati su due importanti tematiche. La prima relativa alle azioni concrete e immediate per ridurre il degrado ambientale, la seconda incentrata sui sistemi efficaci per prevenire e combattere la corruzione, promuovere la trasparenza nelle istituzioni pubbliche, garantire pari accesso alla giustizia e ridurre ogni forma di violenza. Gli elaborati potranno essere presentati individualmente o in gruppo e dovranno rientrare in una delle quattro sezioni previste per ciascun ordine scolastico: letteraria, artistica, multimediale e musicale.

Nella sezione letteraria gli studenti potranno concorrere con racconti, articoli giornalistici, favole, fiabe, saggi brevi, diari o componimenti poetici tutti rigorosamente entro il limite di 7000 battute o 28 versi per le poesie. Nella sezione artistica sarà possibile partecipare con disegni, pitture, fumetti, sculture e altre creazioni realizzate con tecniche libere. La sezione multimediale prevede la realizzazione di video, storytelling, opere STEM o STEAM, spot pubblicitari o cortometraggi della durata massima di 3 minuti per i video brevi e 8 minuti per i corti, mentre la sezione musicale consentirà di presentare composizioni originali in formato audio o video della durata massima di 4 minuti.

Ogni istituto scolastico dovrà designare un docente referente per il coordinamento delle iscrizioni e dei lavori prodotti. Gli elaborati dovranno essere rigorosamente anonimi e inediti e inviati senza riferimenti all’istituto o ai nomi degli studenti. Tutti i prodotti realizzati dovranno rispettare le linee guida del concorso e potranno essere presentati in qualsiasi forma espressiva, inclusa quella multimediale. Si potrà fare ricorso anche al dialetto purché i lavori siano accompagnati da sottotitoli in italiano per garantirne la comprensione.

Il concorso si ispira agli Obiettivi 15 e 16 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che mirano rispettivamente a proteggere ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri e a promuovere società pacifiche e inclusive garantendo l'accesso alla giustizia per tutti e costruendo istituzioni efficaci responsabili e trasparenti. Per partecipare le scuole dovranno inviare la domanda di iscrizione entro il 16 novembre 2024 all'indirizzo email premio@fondazionevassallo.it e tutti gli elaborati finali dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2025 allo stesso indirizzo di posta elettronica. Per ulteriori informazioni e per consultare il bando e gli allegati è possibile visitare il sito ufficiale della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore.