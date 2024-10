Casa Abis vince il Premio alla Critica al Premio Charlot di Salerno Dedica il riconoscimento al mental coach cilentano Domenico Marotta

Salerno, Italia – Il duo comico Casa Abis, conosciuto per la loro comicità brillante e l’attività sui social, ha ricevuto il Premio alla Critica durante la 36esima edizione del prestigioso Premio Charlot di Salerno. Questo importante riconoscimento si inserisce in una tradizione che negli anni ha celebrato grandi talenti della comicità italiana, come Alessandro Siani, affermando la rilevanza del Premio Charlot nel panorama artistico nazionale.



Casa Abis, profondamente grati per questo riconoscimento, ha voluto dedicare il premio al loro mental coach, Domenico Marotta, originario di Sapri nel Cilento. In una storia sui loro canali social, il duo ha condiviso un messaggio sentito, sottolineando l’importanza di avere al proprio fianco una figura di fiducia: “È importante circondarsi di persone che credono in te, e se è anche il tuo mental coach, allora hai fatto centro!” hanno scritto, accompagnando la dedica con una foto affettuosa insieme a Marotta.



Domenico Marotta, che ha supportato Casa Abis nella loro crescita professionale, rappresenta non solo un pilastro per il duo, ma anche un esempio di come il Cilento continui a farsi strada nel mondo culturale italiano. Il suo contributo è stato determinante nel consolidare la fiducia e la creatività di Casa Abis, permettendo loro di affrontare nuove sfide e raggiungere traguardi significativi.



Il Premio Charlot, che da anni promuove il talento comico italiano, rafforza la sua missione con questo riconoscimento a Casa Abis, dimostrando come la nuova comicità possa incontrare la tradizione in un percorso di innovazione. La dedica del premio a Domenico Marotta è un tributo al Cilento e al contributo dei suoi talenti, confermando che il supporto locale può fare la differenza anche nei percorsi più ampi e ambiziosi.



La figura di Domenico Marotta, il “mental coach cilentano,” rappresenta un motivo d’orgoglio per la comunità di Sapri e un esempio dell’importanza di circondarsi di persone che sostengano e alimentino il talento.