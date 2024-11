Laboratori di spettacoli al Castello Macchiaroli di Teggiano L'iniziativa dell'associazione "Scena Teatro"

Sabato 9 novembre prossimo aprirà i battenti la prima Scuola Laboratorio Permanente di Scena Teatro a Teggiano, perla del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, famosa per il suo centro storico medievale, un’area protetta riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità e il suo gioiello, il Castello Macchiaroli, sarà il prestigioso headquarter per tutte le iniziative in programma.

L’associazione culturale salernitana fondata e diretta dal regista e attore Antonello De Rosa che da ventidue anni promuove corsi di formazione teatrale e di tutte le sue attività culturali, punta ora su Teggiano per varare un ciclo di incontri con chiunque cerchi un approccio all’arte della recitazione. E non solo.

Nella sala consiliare "Antonio Innamorato" del Comune, che ha la propria sede nel complesso monumentale SS Pietà, alle ore 10:30 della stessa giornata, Scena Teatro presenterà in una conferenza stampa il suo nuovo cartellone di spettacoli e di eventi per la stagione 2024/25. La parte didattica del progetto su Teggiano, il Laboratorio Permanente di Teatro aprirà le sue attività sabato 9 novembre con orari distinti per i bambini, dalle 17:00 alle 18:00, per i ragazzi dalle 18:00 alle 19:00 e per gli adulti dalle 19:00 alle 21:30.

«Il successo riscontrato lo scorso agosto con due dei nostri spettacoli nel Castello Macchiaroli di Teggiano» dichiara Antonello De Rosa «ha dato il via a una serie di incontri con l’amministrazione locale che ha portato Scena Teatro a un traguardo significativo per nuovi progetti culturali. Grazie alla sinergia con il Comune, patrocinatore di tutti le iniziative in programma e con Gisella Macchiaroli, proprietaria dell’omonimo Castello, stiamo iniziando a scrivere le prime battute di un nuovo, avvincente ed entusiasmante capitolo che sveleremo in conferenza stampa sabato 9 novembre prossimo»..