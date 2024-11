"Puccini, cento anni in... Danza": via al progetto del Teatro delle Arti L'omaggio al compositore nell'anniversario della morte: ecco tutte le iniziative

Si è tenuta presso il Salone del Gonfalone del Comune di Salerno la presentazione di “Puccini, cento anni in… Danza”, ambizioso progetto del Teatro delle Arti che rende omaggio al compositore Giacomo Puccini nel centenario della sua morte, promuovendo la danza come mezzo di espressione culturale e artistico.

Alla conferenza erano presenti in rappresentanza dell’amministrazione comunale, la consigliera Antonia Willburger, il direttore artistico del Teatro delle Arti Claudio Tortora, la presidente del Consorzio Operatori dello Spettacolo (COS) Pina Testa e la direttrice artistica dell’evento, Amalia Salzano che ne ha curato anche l’ideazione, con il partenariato del Liceo Alfano I.

"L’iniziativa si pone l’obiettivo di creare a Salerno un punto di riferimento nazionale per la divulgazione della danza e delle arti, stimolando la formazione del pubblico, sostenendo i giovani artisti attraverso due diversi bandi di concorso, uno destinato ai coreografi under 35 ed uno ai giovani coreografi delle classi quinte dei Licei Coreutici del territorio; un ulteriore bando prevede un concorso giornalistico destinato agli allievi dei licei. Il programma è ricco e variegato, con spettacoli, incontri, workshop e masterclass che mirano a coinvolgere allievi, artisti e appassionati di ogni età", come si legge nella nota degli organizzatori.

Tre saranno gli spettacoli:

“NESSUN DORMA” - Compagnia EgriBiancoDanza (Torino) Data e luogo: mercoledì 4 dicembre, ore 20:00, Chiesa di Sant’Apollonia, Salerno. Biglietto: 5 euro “PUCCINI STORIES - CHOREOGRAPHIC KEYWORDS” - Compagnia Movimento Danza (Napoli). Data e luogo: venerdì 6 dicembre, ore 20:00, Chiesa di Sant’Apollonia, Salerno. Biglietto: 5 euro “LA VOCE DELLA DANZA PER PUCCINI” - Compagnia Nuovo Balletto Classico (Reggio Emilia) con la presenza dell’Etoile Internazionale Liliana Cosi. Data e luogo: sabato 7 dicembre, ore 21:00, Teatro delle Arti, Salerno. Biglietto: 10 euro

Ogni spettacolo sarà impreziosito dalla partecipazione di cantanti lirici accompagnati da un pianista, che eseguiranno arie tratte dalle opere di Puccini, creando un’esperienza artistica completa e immersiva.

Bandi per giovani coreografi e studenti

Il progetto include bandi di concorso dedicati uno ai coreografi under 35 e l’altro agli studenti dell’ultimo anno dei Licei Coreutici, i tre selezionati delle due categorie avranno la possibilità di presentare i propri lavori coreografici ispirati alle opere di Puccini. I lavori dei tre coreografi under 35 selezionati andranno in scena sabato 7 dicembre al Teatro delle Arti di Salerno, in apertura dello spettacolo della Compagnia Nuovo Balletto Classico; i lavori dei tre giovani coreografi dei Licei Coreutici andranno in scena divisi tra le due serate del 4 e del 6 presso la Chiesa di Sant’Apollonia.

Anche gli studenti delle scuole superiori avranno l’opportunità di partecipare a un concorso giornalistico, con la possibilità di seguire tutti gli eventi e produrre articoli, interviste, video, e i loro lavori saranno visionati da una giuria di giornalisti e premiati.

Workshop e masterclass

La giornata del 7 dicembre sarà arricchita da una masterclass di danza classica tenuta dall’Etoile Liliana Cosi, aperta agli allievi delle scuole di danza dai 14 anni in su. La lezione si terrà alle ore 15:00 sul palcoscenico del Teatro delle Arti e sarà seguita dalle prove aperte della Compagnia Nuovo Balletto Classico.