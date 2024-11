Solidarietà, sogni e speranze: a Salerno è tutto pronto per "Il bosco incantato" L'evento è organizzato da “Lo Sportello dei Sogni” e patrocinato dal Comune di Salerno

È tutto pronto a Salerno per l’evento di solidarietà “Il bosco incantato”, organizzato da “Lo Sportello dei Sogni” e patrocinato dal Comune di Salerno. L'iniziativa, in programma mercoledì 27 ottobre sarà ospitata dal vivaio Verde Garden (via San Nicola di Pastena).

La filosofia dello Sportello dei sogni è esaudire il desiderio del cuore di ogni paziente, rendendo possibile anche ciò che sembra impossibile, perché i sogni aiutano a guarire. Lo Sportello dei sogni è dedicato ai pazienti con un’età compresa tra i 3 e 99 anni, affetti da specifiche patologie oncologiche e mira ad esaudire i sogni di tutti i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere presenti sul territorio Italiano.

In un clima fiabesco, si alterneranno molteplici momenti, dalla musica, allo street food, passando per la lettura dei tarocchi con Francesca Pace, il quadro astrale con Mariella Perrella, le ombre cinesi e le sculture di sabbia, il teatro d’illusione con Oscar Strizzi (le sue esibizioni hanno incantato i giudici del programma Tu si que vales) e un live music con gli Spillenzia, cover band Pop internazionale/Dance Music di quattro elementi attiva dal 2003.

Guest Star: Ivana Giugliano che presenterà il cd di Natale (le cui vendite saranno a favore dello Sportello dei Sogni) ed Eva, cantante olandese ma originaria di Salerno che ha vissuto sulla sua pelle l’esperienza del tumore e grazie allo Sportello dei Sogni ha realizzato il suo desiderio di vedersi di nuovo bellissima dopo la chemio che l’aveva provata nel fisico e nell’animo.

I biglietti del costo di 40 euro (sotto i 12 anni non si paga) si possono acquistare in tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

“Eventi come questo - ha spiegato il sindaco Vincenzo Napoli - servono ad aiutare concretamente chi vive un momento di grande difficoltà nella battaglia della vita. Non basta solo la medicina - e con essa la ricerca, che ovviamente sono fondamentali, ma è necessaria anche la carica emotiva, la forza, la volontà che i pazienti oncologici devono mettere in questo percorso doloroso e faticoso. La realizzazione di un sogno, sull’impatto psicologico, può sicuramente rappresentare una spinta vitale in questa battaglia che coinvolge non il singolo ma un’intera famiglia. Il lavoro di Fiorangela Giugliano e di tutto il suo team è lodevole e fondamentale per quanti si trovano ad affrontare questa sfida”.

“Sono convinta che questo evento - ha sottolineato la presidente Fiorangela Giugliano - possa donare tanta luce in un periodo così buio per i pazienti che si trovano a fronteggiare la malattia. Il Bosco Incantato rappresenta per noi un grande evento nella nostra città dove nasce proprio il progetto dello Sportello dei Sogni che si avvale di un team di psicologici che collaborano in ogni dipartimento di oncologia. Dal Nord al Sud Italia noi realizziamo i desideri del cuore dei pazienti dai 3 ai 99 anni e lo facciamo a scopo terapeutico. Questo è il fine del progetto stesso che è itinerante in tutta Italia. Attraverso il Bosco incantato verrà fuori la magia dei sogni, di quanto è importante sognare. Un ringraziamento particolare va a Ciccio Costantino e Gianni Naddeo che hanno messo su una organizzazione impeccabile coinvolgendo tutta la città e i tanti professioni che allieteranno anche dal punto di vista enogastronomico la serata. Ci sarà una testimonianza molto importante di una paziente che sarà presente. Sarà la notte delle stelle dei desideri. La raccolta fondi per questa occasione sosterrà lo Sportello dei Sogni affinché numerosi desideri del cuore vengano realizzati in quanto la lista è lunghissima”.

“L’idea dello Sportello dei Sogni – ha detto Ciccio Costantino – nasce per realizzare, appunto, sogni. E chi aveva un sogno, ero proprio io. Dopo l’ictus, ho visto tanto affetto, tante dimostrazioni di solidarietà e di bene, sono stato inondato da tanti, piccoli, gesti di affetto che hanno lasciato una grande e significativa traccia dentro di me. Mi sono reso conto di quanto ci si possa sentire soli in momenti delicati della nostra vita. E’ importante, quando si sta in una stanza di ospedale, sentire la vicinanza di qualcuno. Avendo avuto la fortuna di aver superato la fase critica, mi era sembrato naturale immaginare qualcosa che lavorasse in questa direzione. Così ho contattato Fiorangela per rendermi utile nella sua associazione. Il mio sogno era proprio quello di rendermi utile a qualcuno. Ora, se volete realizzare un sogno, realizzate il mio e venite numerosi al nostro evento”.

Insieme a Fiorangela Giugliano e Ciccio Costantino, passeggiando nel verde del mio vivaio – ha raccontato Giovanni Naddeo – ci venne l’idea di questo evento che abbiamo presentato questa mattina. La finalità è quella di raccogliere fondi per sostenere lo Sportello dei Sogni. Il bosco incantato diventerà una realtà il 27 novembre. Speriamo di avere una grande partecipazione dei cittadini così come l’abbiamo già avuta da parte di quanti stanno collaborando con noi per la riuscita di questa serata, e sono veramente tanti. Non pensavamo che così tanti amici, gestori di locali, di attività commerciali, ristoranti e altro, volessero aiutarci, dedicandoci il proprio tempo e donandoci i propri prodotti culinari”.