A Salerno la quinta edizione del premio giornalistico "Nadia Toffa" Appuntamento previsto per sabato 21 dicembre alle 18,30

Tutto pronto per la quinta edizione del premio giornalistico nazionale "Nadia Toffa", organizzato dalla Fondazione Nadia Toffa e dal Nucleo operativo ambientale Sospasitalia, presieduto da Antonino Petrillo. Sabato 21 dicembre, alle 18,30, nei locali della Network GTC, in via Terre delle Risaie di Salerno, è prevista la serata di premiazione, alla presenza di Margherita Rebuffoni e Maurizio Toffa, genitori dell'indimenticata giornalista del programma televisivo "Le Iene" prematuramente scomparsa nel 2019. La mamma e il papà della Toffa consegneranno il premio nazionale a Enrico Didoni, giornalista del popolare format della Mediaset, che s'è distinto per incalzanti inchieste, specie in materia ambientale.

Come esponenti del giornalismo locale, poi, le onoreficenze saranno conferite a Carmine Landi, redattore del quotidiano "la Città di Salerno", e a Piero Rocco, direttore della rivista culturale "Silarus" e redattore della testata web "Battipaglia1929.it". Oltre ai genitori della Toffa e ai tre cronisti premiati, poi, saranno ospiti della serata il cavalier Nino Melito Petrosino, pronipote di Joe Petrosino, il poliziotto nativo di Padula che si distinse negli Stati Uniti d'America per la lotta alla criminalità organizzata, la regista Donatella Baglivo, gli attori Andrea Roncato, Gabriele Marconi e Luana Cannistraci e l'avvocato Michele Sarno. La tutela dell'ambiente e la raccolta degli oli esausti sono le attività principali condotte dal Noa, il Nucleo operativo ambientale, che da anni si distingue per l'encomiabile attivismo sul territorio e per la fattiva collaborazione con le forze dell'ordine e gli organi inquirenti nelle attività di prevenzione e repressione dei reati ai danni della collettività.