Il concerto di Natale al teatro Verdi: grande successo per le atmosfere festive Tra i protagonisti anche gli studenti del liceo musicale "Alfano I" e da Avellino

Un’atmosfera unica e incantata ha avvolto il Teatro Verdi di Salerno in occasione del tradizionale Concerto di Natale, realizzato in collaborazione con il Liceo Musicale Alfano I. La serata ha rappresentato un viaggio musicale straordinario, unendo il talento delle giovani generazioni con la magia senza tempo della musica.

Protagonisti dell’evento sono stati il Coro di Voci Bianche del Teatro Verdi, diretto magistralmente da Silvana Noschese, e dall’ensemble salernitano, formato da studenti ed ex studenti del Liceo Musicale Alfano I. Il giovane Nicola Santulli, promettente diciottenne ed ex studente del liceo, ora impegnato negli studi di composizione presso il Conservatorio "D. Cimarosa" di Avellino, ha debuttato come direttore sul prestigioso palco, mostrando una sorprendente maturità artistica.

La magia del Natale si è tradotta in un programma musicale coinvolgente, arricchito dalla sensibilità interpretativa dei due direttori salernitani. Silvana Noschese, direttrice affermata, ha saputo trasmettere energia e pathos al coro, conquistando il pubblico con una direzione precisa e appassionata. Al suo fianco, il giovane Santulli ha diretto orchestra e coro con una sorprendente cura dei dettagli, dimostrando una rara capacità di esplorare i colori orchestrali, qualità non scontata alla sua età.

Un plauso va al Maestro Antonio Marzullo, per aver offerto spazio ai giovani talenti, questa apertura rappresenta il seme per un futuro musicale ricco e promettente. La sala, gremita di spettatori tra genitori, professionisti della musica e appassionati, ha accolto con entusiasmo l’esibizione, applaudendo con calore e affetto.

Il Liceo Musicale Alfano I, come sempre, si è dimostrato una fucina di talenti, fornendo agli studenti gli strumenti per realizzare il sogno di una carriera musicale. Accanto a Nicola Santulli, nell’orchestra si sono distinti numerosi studenti ed ex studenti, ora attivi nella scena musicale.

Un sincero “in bocca al lupo” a Nicola Santulli, con l’augurio che questo debutto al Teatro Verdi sia solo l’inizio di una brillante carriera. Grazie alla sinergia tra istituzioni scolastiche e culturali, il Concerto di Natale ha ancora una volta ribadito il valore della musica come ponte tra generazioni e cultura.