Teggiano Teatro, venerdì 17 omaggio al grande Domenico Modugno La rassegna ospiterà Lalla Esposito con il suo spettacolo “Concerto Blu"

La rassegna teatrale e musicale Teggiano Teatro, sotto la direzione artistica di Antonello De Rosa, prosegue con un evento imperdibile: venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 20:30, il palco del Castello Macchiaroli accoglierà Lalla Esposito con il suo spettacolo “Concerto Blu”, un intenso omaggio al grande Domenico Modugno.

Lalla Esposito, artista poliedrica e di straordinaria sensibilità interpretativa, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale e narrativo che ripercorre le emozioni e le melodie indimenticabili del repertorio di Modugno. Ad affiancarla ci sarà il pianista Antonio Ottaviano, il cui talento contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva.

Lo spettacolo è un tributo all’anima della canzone italiana, capace di far vibrare le corde più profonde dell’animo umano, celebrando non solo la musica ma anche la passione e la poesia che hanno reso Modugno una leggenda senza tempo.

Info e Prenotazioni:

Per informazioni e prenotazioni, contattare l’organizzazione ai numeri: 392 2710524 - 333 3067832 o inviare una mail a scenateatrosalerno@gmail.com.

Biglietti disponibili anche sulla piattaforma Liveticket.

Non perdete l’occasione di assistere a uno spettacolo che celebra la grande tradizione musicale italiana in una cornice unica e suggestiva.