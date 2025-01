Salerno: "Caravaggio e il Cinema", conversazioni, musica e teatro Terzo appuntamento al Complesso San Michele

“Caravaggio e il cinema” è il tema del terzo appuntamento, organizzato nell’ambito de “I Venerdì di Caravaggio” tra conversazioni, musica e teatro, in programma venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 18:00 al Complesso San Michele, a Salerno.

Una conversazione sull’Arte di Caravaggio per mettere in luce e far comprendere al pubblico come la sua Arte sia profondamente inserita nel nostro Contemporaneo attraverso il Cinema.

Interverranno Alfonso Amendola professore Media classici e media digitali, Dipartimento di Scienze Aziendali – Management e Innovation Systems (UNISA) e Anna Cicalese professoressa di Semiotica, Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (UNISA). Coordina l’incontro Rosita Sosto Archimio.

L’evento – a cura del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (UNISA) – è promosso da Fondazione Carisal, in occasione della Mostra “Caravaggio. La presa di Cristo dalla Collezione Ruffo”, visitabile tutti i giorni fino al 23 marzo 2025, presso il Complesso San Michele, a Salerno.