Libro Aperto Festival 2025: annunciato il programma della quarta edizione Si terrà negli spazi CUS dell’Università degli Studi di Salerno, a Baronissi, dal 4 al 6 aprile

Una programmazione di altissima qualità a misura di giovani lettori e lettrici, all’insegna di presentazioni, incontri, laboratori ed eventi, con al centro un premio letterario d’eccezione: torna più ricco che mai Libro Aperto - Festival della Letteratura per Ragazzi. Studenti, docenti, famiglie e appassionati, infatti, si riuniranno per la quarta edizione da venerdì 4 a domenica 6 aprile negli spazi CUS dell’Università degli Studi di Salerno, a Baronissi, per dar vita alla manifestazione divenuta in questi anni uno dei punti di riferimento nel settore culturale e letterario kids, teen & young adult.



Cinque le giurie - Zaira, Zoe, Zenobia e Zobeide e la nuova Graphic Novel, nata dalla collaborazione con COMICON e sostenuta dal Consorzio Ricrea - che coinvolgeranno ben 800 giurati dai 7 ai 19 anni: cuore della manifestazione il Premio Libro Aperto, accompagnato da eventi e appuntamenti che spazieranno dall’educazione alla lettura, alla sostenibilità ambientale, all’uso degli strumenti tecnologici, senza tralasciare temi come sport, educazione stradale e futuro nel mondo del lavoro per i più giovani.

La manifestazione, la cui direzione artistica è di Angela Albarano, anche quest’anno è totalmente gratuita e aperta al pubblico e alla cittadinanza. Il Premio della giuria Zaira, anche in questa edizione, è dedicato alla compianta Maestra Bice Tortorella, mentre il Premio della giuria Zoe - Sport e Letteratura, sostenuto dalla Fondazione Soglia, è dedicato a don Peppino Soglia. Il Premio della Giuria Graphic Novel è promosso dal Consorzio Ricrea; il Premio della Giuria Zobeide è promosso da Alchimia Broker; il Premio della Giuria Zenobia è promosso da Camera di Commercio Salerno.

"Libro Aperto Festival è una kermesse che mette realmente al centro i giovani, parlando loro con linguaggi adatti e contenuti di alto valore culturale. Come Camera di Commercio di Salerno - ha dichiarato il vicepresidente Giuseppe Gallo- sosteniamo con convinzione l’idea di una cultura accessibile a tutti, perché rappresenta un motore di crescita per la comunità, un’opportunità per i giovani e un investimento concreto nel futuro".

A condurre gli appuntamenti, insieme alla padrona di casa della kermesse Angela Albarano, Simonetta Bitasi e Manlio Castagna, Aurelio Viscusi, Marta Pepe e Tecla Iervoglini. Tante le firme importanti coinvolte per questa quarta edizione, a partire dagli autori in concorso Maddalena Vaglio Tanet, Enrico Nebbioso Martini e Loris De Marco, Marta Palazzesi, Chiara Lico, Francesca Zoppei, Saif ur Rehman Raja, Marco Erba, Greta Olivo, Alessandro Barbaglia, Irene Carbone, Daniela Carucci, Angelo Mozzillo e Davide Panizza, Rita Petruccioli, Nicola Lucchi, Annalisa Strada, oltre alla partecipazione di Andrea Maggi, Eleonora Fornasari, Marco Magnone e di Karin Falconi, Giuseppina Pucciarelli e Valentina Mustaro.



Non mancheranno eventi speciali come l’incontro con il giovane volto del cinema, l’attore Andrea Arru, protagonista del film rivelazione: “Il ragazzo dai pantaloni rosa" e l’incontro con l’autore internazionale Jan Paul Schutten, nell’ambito dell'iniziativa "La scoperta dell'Olanda", promossa dalla Fondazione Nederlandese per la Letteratura e dall’Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia. Libro Aperto Festival, infatti, è tappa importante del calendario di eventi volti a promuovere la letteratura olandese per ragazzi in Italia. Sarà presente anche Andrea Maggi, scrittore e personaggio televisivo.

Momenti di divertimento con "Le Filippiche - Atto finale" di Filippo Caccamo presso il Teatro Charlot di Capezzano (Sa). Sarà presente anche la mostra Breve Storia del Fumetto moderno: dall’illustrazione al Graphic Novel, curata da Giuseppe Savino.

Anche quest’anno lo sport avrà il suo spazio con la partecipazione del Cus Salerno ASD di Baronissi, il baseball dell’ASD Thunder Salerno e il softball dell’ASD Fisciano.

Tante, inoltre, le case editrici coinvolte per questa quarta edizione della manifestazione, come Rizzoli, Tunué, Il Castoro, Giunti Editore, Fandango Libri, Mondadori, Edizioni Lavoro e Avagliano Editore, Abra Books Infanzia, Casa Editrice Dantebus, Sinnos editrice, BeccoGiallo, Einaudi, Battello a Vapore, Gribaudo, DeAgostini, Officina Editoriale Milena.

Una programmazione davvero per tutti i gusti e a misura di famiglia, da 0 a 99 anni: dai laboratori didattici a cura di Eduiren, alla musica con Studio 76 Music Academy di Marco Montefusco powered by McDonald’s di Fisciano-Nocera e l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Autonomia 82 di Baronissi. Dal laboratorio sui sentimenti di Aspic all’incontro sull’educazione digitale a cura di Angela Albarano e Daniela Marinelli, Psicologa e Psicoterapeuta Aspic, ai laboratori creativi di Pensiero Creativo a quelli di disegno a cura di Daniele De Crescenzo, al teatro di Ablativo. Dal riciclo creativo di Maria Pia Busiello alle storie ad alta voce a cura di LaAV Forino. Dalla scrittura creativa di Angela Galdi e l’Associazione Hormè alle proposte ludiche dell’Associazione Morks. Dallo Yoga con Lila Marga A.S.D.P.S.E.T.S. al laboratorio di pasta di zucchero a cura di Antonella Tufano, ai giochi da tavolo con l’Associazione ludica salernitana Il Guiscardo alle letture di Nati per Leggere e AIB - Associazione Italiana Biblioteche. Non mancheranno attività di orientamento a cura di Skills e Rondò dei Talenti, con il contributo di Fondazione CRC.

Novità di quest’anno nell’area laboratoriale, fortemente voluta dalla direttrice artistica Angela Albarano, è “Racconti di Persona" è ispirato alla Human Library® danese. Un particolare tipo di biblioteca dove, anziché prendere in prestito un libro, ci si può far raccontare da una persona la sua storia.

Tante le scuole partecipanti come Book Ambassador: Plesso Pesce e Plesso Coppola del I IC di Mercato San Severino, Plesso Sant'Antonio dell' I.C. Amedeo Moscati di Pontecagnano Faiano, Plesso San Francesco d’Assisi della Direzione didattica Statale di Baronissi, Plesso Pugliano Capoluogo dell'IC Montecorvino Pugliano, IC di Curinga (CZ), IC Luigi Settembrini di San Leucio del Sannio (BN), Scuola Secondaria di Primo grado San Tommaso di Mercato San Severino, I.C. Montecorvino Rovella, I.C. Statale Valle Vitulanese (BN), I.C. Pascoli (BN), ITI G.B. Lucarelli (BN), Liceo Statale Alfano I, Convitto Nazionale T. Tasso.