Al castello di Rocca Cilento la mostra personale di Laura Niola Un viaggio negli spazi evocativi della struttura, a cura di Ferdinando e Francesco Creta

In occasione della seconda Edizione di "Olivitalymed, Rassegna delle Eccellenze dell’Olio e dei Sapori Mediterranei", sabato 26 aprile, alle ore10, sarà inaugurata nel Castello di Rocca Cilento Lustra la mostra Secretum Iter, personale dell’artista Laura Niola. A cura di Ferdinando e Francesco Creta "Secretum Iter", in esposizione fino al 28 ottobre, è il viaggio simbolico e iniziatico dell'artista Laura Niola negli spazi evocativi del Castello cilentano, dove l'arte diventa linguaggio interiore e strumento di trasformazione.

"Secretum Iter" – letteralmente "cammino segreto" – è molto più di una semplice esposizione: è un percorso iniziatico, mistico, dove l'arte si fa linguaggio dell'anima. Laura Niola, attraverso una narrazione espressiva e potente, invita il visitatore a compiere un viaggio dentro e oltre sé stesso, intrecciando memoria, spiritualità e trasformazione. In questa cornice medioevale, tra installazioni scultoree e materiali naturali – dalla terracotta al legno, dal vetro alla sabbia – prende vita una mappa simbolica che sfugge al visibile per esplorare l'invisibile. L’opera dell'artista campana nasce da una profonda esigenza esistenziale, una continua ricerca di senso che affonda le sue radici in una formazione colta e anticonvenzionale.

Attraverso Secretum Iter, Niola propone un'esperienza multisensoriale: un pellegrinaggio tra materia e spirito, dove le sue sculture dialogano con l'architettura del castello, dando vita a una scenografia viva, carica di simboli e di rimandi esoterici. È un racconto incantato e onirico, che attraversa tempo e spazio, storia e mito, per interrogare lo spettatore e condurlo – come l'artista stessa – verso un'intima rinascita.

Laura Niola è un'artista italiana nata ad Aversa nell'agosto del 1970. Laureata in scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, ha sviluppato un percorso artistico influenzato da figure iconiche come Joseph Beuys, Andy Warhol, Marina Abramovic e Mimmo Paladino. La sua formazione e il contesto culturale napoletano hanno contribuito a plasmare il suo stile unico e la sua visione artistica. Laura ha esposto le sue opere in numerose mostre personali e collettive, sia in Italia che all'estero. Tra le sue opere permanenti si annoverano installazioni presso la metropolitana dell’arte e il museo Plart di Napoli, il museo CAM di Casoria e il Museo MACS di Caserta. La sua arte è stata descritta come un viaggio interiore, un ritorno alle radici e un dialogo con la natura e la sofferenza umana. Ha saputo trasformare il dolore in bellezza, creando opere che raccontano storie di vita e trasmettono emozioni universali. La poetica di Laura Niola si basa sulla capacità di trasformare fragilità e sofferenza in forza creativa. Le sue opere, spesso caratterizzate da un linguaggio visivo inconfondibile, esplorano temi come la resilienza, la connessione con la natura e l'importanza delle radici culturali. Attraverso sculture e performance, Laura invita il pubblico a riflettere sulla bellezza nascosta nelle imperfezioni e sull'importanza di osare e sperimentare.

Nel contesto di Olivitalymed 2025, evento che celebra la cultura mediterranea in tutte le sue forme, la mostra di Laura Niola rappresenta una testimonianza potente del ruolo trasformativo dell'arte. Un invito a perdersi per ritrovarsi, in un viaggio dove la bellezza nasce dalle imperfezioni e la fragilità si fa forza creativa.